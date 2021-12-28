حلول الدفع الإلكتروني ودورها المتنامي في زيادة كفاءة وإنتاجية الشركات

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الوكيل الإخباري - في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الدفع الإلكتروني، تواصل التجارة الإلكترونية نموها وتوسعها، وسط توقعات بتواصل النمو في المدفوعات عبر الإنترنت، والذي بدأ منذ عام 2021 وسيتواصل حتى عام 2025، وذلك بمعدل سنوي مركب يبلغ 25 نقطة مئوية في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل التوقعات باستمرار نمو المدفوعات بالاعتماد على الهواتف الذكية بمقدار 20 نقطة خلال نفس الفترة.في الأردن، فإنه من المتوقع أن تنمو المدفوعات الإلكترونية ووسائل استخدامها المختلفة بشكل كبير خاصة من قِبل فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من نسيج المجتمع المحلي. وقد ساعدت جائحة كورونا وما فرضته من إغلاقات في الكشف عن حقيقة أنّ المستهلكين لديهم الأدوات اللازمة لإتمام المدفوعات إلكترونياً، فضلاً عن رغبتهم المتزايدة في التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية بدلاً عن النقد. ومع ذلك، فقد كان هناك نسبة من التحيز من قبل شريحة من المستهلكين للنقد، مما تسبب في خسارة تكبدتها بعض الشركات. ولكن في ظل هذه الظروف الصعبة، تمكّنت الشركات التي تمتلك منصات رقمية تعمل بكامل طاقتها من تحقيق عائدات أعلى مقارنة بالأعمال التجارية الأخرى من تلك غير المواكبة للتطور في مجال الدفع الإلكتروني.وتتمثل استراتيجية شركة نتورك إنترناشيونال – الأردن طويلة المدى في دعم الطلب المتزايد على خدمات الدفع وتزويد التجار والمصدرين بحلول عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة. ومن خلال العمل عن كثب مع الحكومة والهيئات التنظيمية المحلية، إلى جانب مقدمي الخدمات المالية، تواصل الشركة عملها على تعزيز الشمول المالي وزيادة نسبة قبول المستهلكين للدفع الإلكتروني، والذي يؤتي ثماره من خلال الزيادة الكبيرة في الثقة في المعاملات عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية في الأردن.لكن، ومع هذه الجهود، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض الشركات بحاجة لحلول متطورة في مجال التجارة والدفع الإلكتروني لزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، ولتجنب المخاطرة بخسارة الفرص. ولكن عدد قليل من تلك الشركات لديها القدرة والإمكانيات على الصعيد الداخلي للتحول الرقمي، لهذا السبب تفقد الشركات فرصتها، بينما يتزايد طلب السوق والمستهلكين. واستجابة لذلك، قامت نتورك إنترناشيونال - الأردن بتصميم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي من شأنها توفير حلول متكاملة ومبتكرة تسهل على الشركات مواكبة التطور. ويمكن للعملاء الجدد الانضمام إلى قاعدة عملاء نتورك إنترناشيونال – الأردن بسهولة، والحصول على خدماتها التي ستعمل بدورها على ربط الموقع الإلكتروني الخاص بالعميل (الشركة أو التاجر) مع بوابة الدفع الخاصة بالشركة، والتي تتميز باعتمادها على أعلى بروتوكولات ومعايير الأمان العالمية وحلّ Falcon Fraud Manager، الذي يعدّ حلاً دقيقاً وشاملاً لكشف الاحتيال على بطاقات الدفع.أمّا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على وجه الخصوص، فإن منصات الدفع الإلكتروني تعد أكثر بكثير من مجرد وسيلة لتلقي المدفوعات بالنسبة لها؛ إذْ أنها تعتبر بمثابة أدوات لزيادة كفاءة العمليات. ومن خلال رقمنة المدفوعات، يمكن لهذه النوعية من الشركات تقليل خسائرها والوصول إلى بيانات الأعمال الحديثة عبر الوصول لأدوات مثل لوحات المعلومات التفاعلية SmartView، وتقارير الأداء من نتورك إنترناشيونال، بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالسجلات الآلية، ما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة.هذا ويعدّ توفر نظام دفع إلكتروني متكامل للشركات ميزة تنافسية تعمل على توفير الوقت والموارد، ما يساعد على التركيز على زيادة الإنتاجية وطرح منتجات وخدمات جديدة بسهولة، وذلك بفضل توفر وسائل وأدوات بيعها عبر الإنترنت. كذلك، فإن قدرة الشركات على قبول المدفوعات من أي مكان، إلى جانب قدرتها على تسهيل الوصول إلى السوق العالمية، تزيد مع هذه الأنظمة والوسائل، ما يعني زيادة قابلية الشركات للتوسع. ومن جهة أخرى، فإنه يمكن للشركات تحليل جميع البيانات التي تنتجها مختلف منصات الدفع الإلكتروني ووضع رؤى يمكن أن تساعد الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة وربحية.لم يعد توفير وسيلة دفع ملائمة أمراً إضافياً أو اختيارياً؛ حيث أصبحت حلول الدفع الإلكتروني ضرورية لتطور الأعمال ونموها؛ إذْ يمكن للشركات بمختلف أحجامها الاستفادة من اعتماد أنظمة المدفوعات الرقمية وتحسين وجودها في السوق من خلال خفض التكاليف وتقديم خدمة سلسة، كما يمكنها الاستفادة من حلول التعهيد لمصادر خارجية ذات صلة، كخدمات دعم العملاء فيما يتعلق بالمدفوعات وتحليل البيانات التي يمكن استخدامها لزيادة الربحية.