حلويات الحاج محمود حبيبة تفتتح فرعها الثاني في السعودية - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت حلويات الحاج محمود حبيبة عن افتتاح فرعها الثاني الجديد في المملكة العربية السعودية.



وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم افتتاح الفرع الجديد في الرياض - قرطبة، بحضور السفير الأردني في المملكة العربية السعودية علي الكايد، وبمشاركة الحاج هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية لحلويات الحاج محمود حبيبة واولاده، والمدير العام لحلويات حبيبة الرياض محمود حبيبة، وبترتيب من قِبل الإعلامي محمد المقبل.

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ونوهت إلى أن هذا الفرع هو السابع لحلويات الحاج محمود حبيبة واولاده، والفرع الثاني في المملكة العربية السعودية.



وأشارت إلى سعيها دوما للتوسع وتقديم خدماتها بشكل أفضل لتوفير منتجاتها في أماكن جديدة من خلال فروع جديدة أو توزيع المنتجات في أماكن جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجميع أنحاء العالم.





















