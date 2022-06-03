الجمعة 03-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: أسعار الدواجن في الأردن الأقل في العالم ونواجه الغلاء بـ 20 عين حمراء

بيان من الاوقاف حول حريق مسجد الملك المؤسس - صور

وزير الصناعة: الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي

توقعات بتسارع معدل التضخم في الأردن في 2022

ما هي بكتيريا "إي كولاي" التي أصيب بها 35 شخصاً في جرش؟

حريق مستودع في مسجد الملك المؤسس بالعبدلي - صور

بيان من وزارة الحج السعودية بشأن فتح باب التسجيل للحجاج

تسمم 35 شخصا في جرش وتشكيل لجنة تحقيق

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب علي جمعة الجوابرة - صور

تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

الجمعة، 03-06-2022 08:03 م

حلويات الحاج محمود حبيبة تفتتح فرعها الثاني في السعودية - صور

285797847_2539454479527656_6620674202073622265_n


الوكيل الإخباري - أعلنت حلويات الحاج محمود حبيبة عن افتتاح فرعها الثاني الجديد في المملكة العربية السعودية. 

وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم افتتاح الفرع الجديد في الرياض - قرطبة، بحضور السفير الأردني في المملكة العربية السعودية علي الكايد، وبمشاركة الحاج هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية لحلويات الحاج محمود حبيبة واولاده، والمدير العام لحلويات حبيبة الرياض محمود حبيبة، وبترتيب من قِبل الإعلامي محمد المقبل.

اضافة اعلان


ونوهت إلى أن هذا الفرع هو السابع لحلويات الحاج محمود حبيبة واولاده، والفرع الثاني في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى سعيها دوما للتوسع وتقديم خدماتها بشكل أفضل  لتوفير منتجاتها في أماكن جديدة من خلال فروع جديدة أو توزيع المنتجات في أماكن جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجميع أنحاء العالم.











 




 

 


 

إقرأ ايضا
hyundai2

هيونداي موتور تكرم "أبطال رمضان" من سائقي الشاحنات والباصات

kia

كيا EV6 تحصل على تصنيف خمس نجوم من المنظمة الأوروبية لاختبارات السلامة

potas

"البوتاس العربية" تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف غير صحيحة

PR

خصومات مميزة على أجهزة تكييف منزلي مختارة بانتظار زبائن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"

Watch Fit 2

ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الجديدة تُبهر الجميع .. قريبًا في الأردن

new opensouq

أجود أنواع الطعام والغذاء على السوق المفتوح