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الثلاثاء، 09-04-2024 11:10 م

حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده تهنئ بعيد الفطر السعيد

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الوكيل الاخباري - بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، ترفع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية.

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وتنوه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لجميع زبائنها في المملكة الأردنية الهاشمية استقبال الزبائن على مدار الساعة حتى صباح الاربعاء في جميع  فروعها التالية :



1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية 
6- الوحدات - شارع مادبا

 

 

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