الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 25-06-2023 03:41 م

حلويات حبيبة "الأصل" تعلن طرح معمول العيد بتغليف جديد وأسعار مميزة

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تعلن حلويات حبيبة "الأصل" عن توفير معمول حبيبة بتغليف جديد ومميز وبعلبة جديدة وبأسعار مميزة لضيافة اكثر فخامة مع حبيبة.اضافة اعلان




وتستعد فروع حبيبة المنتشرة في العاصمة عمّان لاستقبال المواطنين بهذه المناسبة وسط استعدادات كبيرة وتحضيرات لتجهيز ضيافة العيد من حبيبة الأصل التي تمتاز بطعم العراقة والأصالة.



وأعلنت حبيبة توفر منتجاتها الجديدة والمميزة في الفروع التالية:


1- وسط البلد - شارع الملك حسين
2- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
3- شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي


للاستفسار والتواصي يرجى الاتصال من خلال الرقم (065531555) أو عبر واتساب (0799036475).

 




 

 


 

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