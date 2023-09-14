حلويات حبيبة الاولى بالشرق الاوسط وضمن افضل 42 محل حلويات عالميا

الوكيل الاخباري - اظهر موقع "تاست اتلاس" تصنيف محلات الحلويات على مستوى العالم في اخر دراسة نشرت عبر منصة الموقع يوم امس الاربعاء.



وصنف الموقع الشهير عالميا حلويات حبيبة الاردنية بالمركز الاول على مستوى محلات الحلويات بالشرق الاوسط والمركز 42 على مستوى العالم .



ووصف الموقع محلات حلويات حبيبة بأنها مشهورة في العاصمة عمان، ويُحتفى بها بسبب حلوياتها الشرقية الشهيرة، وخاصة الكنافة ،حيث تأسست في عام 1951، وأصبحت رمزًا لتراث الطهي الأردني .

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ومن الجدير ذكره ان موقع "تاست اتلاس" مختص بتمكين المستخدمين بالبحث عن أطباق محددة،وتصفح المأكولات الإقليمية،وهو موقع ومنصة عبر الإنترنت تركز على توثيق وعرض مجموعة متنوعة من الأطباق والأطعمة وتقاليد الطهي من جميع أنحاء العالم.



ويوفر الموقع قاعدة بيانات للأطباق بمعلوماتها وأوصافها ومكوناتها وأصولها الإقليمية،والعثور على معلومات حول أماكن تجربة هذه الأطباق محليًا أو كيفية تحضيرها في المنزل.



و"تاست اتلاس"مصدر قيم للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف المأكولات المحلية أثناء زيارتهم لبلدان أو مناطق مختلفة،بالإضافة إلى ذلك يقدم الموقع وصفات للعديد من الأطباق .





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