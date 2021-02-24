حلويات حبيبة .. الطعم الذي لا يُنسى وتميز مستمر بعد مرور 70 عاماً على الانطلاق

الوكيل الاخباري - تحتفل مجموعة حلويات حبيبة بكافة فروعها هذه الايام بمرور 70 عاماً على انطلاقتها التي بدأت من فرع " دخلة البنك العربي " وسط العاصمة عمان في عام 1951 وسجلت ذكريات لا تنسى لكل من ذاق طعم الكنافة وعاش اجواء وسط البلد في العاصمة عمان .

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حلويات حبيبة امتدت على تراب الوطن الغالي ليصل عدد فروعها الى 5 فروع في مختلف محافظات المملكة اضافة الى فرع لها في المملكة العربية السعودية حيث بذلت كل الجهود ليتذوق الزائر لفروعها الطعم الاصيل لـ الكنافة ومختلف اصناف الحلويات الاخرى .

ادارة حلويات حبيبة احتفلت بهذه المناسبة وقامت بتزيين فروعها احتفالا بمرور 70 عامل على العطاء والانجاز في عالم الحلويات .











