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الأربعاء، 24-02-2021 12:02 م

حلويات حبيبة .. الطعم الذي لا يُنسى وتميز مستمر بعد مرور 70 عاماً على الانطلاق

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الوكيل الاخباري - تحتفل مجموعة حلويات حبيبة بكافة فروعها هذه الايام بمرور 70 عاماً على انطلاقتها التي بدأت من فرع " دخلة البنك العربي " وسط العاصمة عمان في عام 1951 وسجلت ذكريات لا تنسى لكل من ذاق طعم الكنافة وعاش اجواء وسط البلد في العاصمة عمان .

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حلويات حبيبة امتدت على تراب الوطن الغالي ليصل عدد فروعها الى 5 فروع في مختلف محافظات المملكة اضافة الى فرع لها في المملكة العربية السعودية حيث بذلت كل الجهود ليتذوق الزائر لفروعها الطعم الاصيل لـ الكنافة ومختلف اصناف الحلويات الاخرى . 

 

ادارة حلويات حبيبة احتفلت بهذه المناسبة وقامت بتزيين فروعها احتفالا بمرور 70 عامل على العطاء والانجاز في عالم الحلويات . 

 




 

 


 




 

 


 

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