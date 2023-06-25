حلويات حبيبة تعلن طرح معمول العيد بتغليف جديد وأسعار مميزة

الوكيل الإخباري -

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بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تعلن حلويات حبيبة عن توفير معمول حبيبة بتغليف جديد ومميز وبعلبة جديدة وبأسعار مميزة لضيافة اكثر فخامة مع حبيبة.وتستعد فروع حبيبة المنتشرة في العاصمة عمّان لاستقبال المواطنين بهذه المناسبة وسط استعدادات كبيرة وتحضيرات لتجهيز ضيافة العيد من حبيبة الأصل التي تمتاز بطعم العراقة والأصالة.وأعلنت حبيبة توفر منتجاتها الجديدة والمميزة في الفروع التالية:1- وسط البلد - شارع الملك حسين2- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة3- شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسيللاستفسار والتواصي يرجى الاتصال من خلال الرقم (065531555) أو عبر واتساب (0799036475).