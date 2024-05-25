حلويات حبيبة تهنئ القيادة الأردنية والشعب الأردني بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري

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- بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال المملكة الثامن والسبعين توجهت إدارة حلويات حبيبة، وعلى رأسها الحاج هاني محمود حبيبة، وريث هذا الإنجاز الضخم، بأحر التهاني والتبريكات الى القيادة الأردنية والشعب الأردني الأصيل، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بهذه المناسبة العزيزة رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة القيادة الهاشمية الحكيمة.كما عادت إدارة حلويات حبيبة لتؤكد للشعب الأردني وزوار الأردن، بأنها تستقبلهم في فروعها الخمسة المعروفة في عمان وهي فرعي شارع المدينة المنورة، وفرع وسط البلد بجانب البنك العربي، وفرع شارع الملك حسين مقابل مقهى السنترال، وفرع الوحدات شارع مأدبا.