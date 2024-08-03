حلويات حبيبة تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين

الوكيل الاخباري- تتقدم حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده، بأسمى آيات التهاني والتبريكات من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومن جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة قدوم سمو الأميرة إيمان الحسين، ضارعين إلى الله عزوجل أن يجعلها من أبناء السلامة وأن يحفظها ويرعاها بعين رعايته وحمايته.



حفظ الله الأردن وأدام على الأردنيين أفراحهم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمد الله في عمره.