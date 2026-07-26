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حلويات حبيبة تواصل التوسع بفرع جديد في كوريدور عبدون .. 5 فروع داخل الأردن و3 في السعودية

حلويات حبيبة تواصل التوسع بفرع جديد في كوريدور عبدون .. 5 فروع داخل الأردن و3 في السعودية
حلويات حبيبة تواصل التوسع بفرع جديد في كوريدور عبدون .. 5 فروع داخل الأردن و3 في السعودية
الأحد، 26-07-2026 01:20 م

الوكيل الإخباري-  افتتحت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده فرعها الخامس في منطقة كوريدور عبدون– عبدون ڤيليج ليصبح عدد أفرع حبيبة داخل الأردن 5 و خارج الأردن 3 أفرع في المملكة العربية السعودية، في فعالية رسمية أقيمت أمس السبت الموافق 25-07-2026، بحضور عدد من الشخصيات والإعلاميين والمؤثرين، وسط أجواء احتفالية ركزت على تجربة حبيبة الأصيلة وتاريخها العريق في صناعة الحلويات.

وشهد حفل الافتتاح تسليط الضوء على تجربة Habibah Experience، التي تضمنت عددًا من الفقرات الخاصة، أبرزها استعراض طريقة تحضير الكنافة الأصلية على يد الحاج هاني حبيبة، باعتبارها إحدى أهم الفقرات التي عكست هوية العلامة التجارية وإرثها الممتد لأكثر من 75 عامًا.

وأكدت حبيبة أن الفرع الجديد في كوريدور عبدون يقدّم للزبائن نفس نكهة الكنافة الأصلية التي اشتهرت بها في وسط البلد منذ عقود، لتصبح متاحة اليوم في موقع جديد يخدم الزوار ومحبي الحلويات الشرقية.

ويُعد فرع كوريدور عبدون الفرع الخامس لحلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، لينضم إلى شبكة الفروع المنتشرة في المملكة، والتي تشمل:

وسط البلد – دخلة البنك العربي – شارع محمود حبيبة.
وسط البلد – شارع الملك حسين.
شارع المدينة المنورة – دوار الواحة.
شارع المدينة المنورة – المجمع الرئيسي.
كوريدور عبدون – عبدون ڤيليج (الفرع الجديد).

أفرع حبيبة خارج المملكة :

الرياض - حي السليمانية.
الرياض - حي قرطبة.
الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.

وتضمن حفل الافتتاح عرض تفاصيل المكان الجديد، بما في ذلك الجلسات الخارجية والتراس، إلى جانب تقديم الضيافة للحضور من خلال تشكيلة من الحلويات والمشروبات، وإتاحة تجربة خاصة للضيوف عبر Gift Box، حيث حصل كل ضيف على صندوق هدية قبل نهاية الفعالية، ثم توجه إلى صالة عرض الحلويات لاختيار المنتجات وتعبئة الصندوق بنفسه.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن جهود حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لتوسيع حضورها وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين أصالة الطعم وجودة المنتج والأجواء العصرية، مع الحفاظ على هوية الكنافة التي ارتبط اسم حبيبة بها على مدار أكثر من سبعة عقود. 

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