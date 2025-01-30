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حلويات حبيبه تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده

حلويات حبيبه تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده
حلويات حبيبه تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده
الخميس، 30-01-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري-   بكل معاني الولاء والانتماء، وبأصدق مشاعر المحبة والوفاء تتقدم أسرة شركة حلويات الحاج محمود حبيبه واولاده إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمد في عمره ويديم على الأردن الغالي نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.  اضافة اعلان


 حفظكم الله يا سيدنا وأبقى الأردن عزيزًا شامخًا في ظل رايتكم الهاشمية الخفاقة.


وكل عام وجلالتكم بألف خير.
 
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