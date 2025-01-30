حلويات حبيبه تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده

حفظكم الله يا سيدنا وأبقى الأردن عزيزًا شامخًا في ظل رايتكم الهاشمية الخفاقة.
وكل عام وجلالتكم بألف خير.
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