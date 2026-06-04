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"حلويات زلاطيمو" تعزز ريادتها في عالم الضيافة بإطلاق "ريفولي إيفينتس" لتنظيم الفعاليات والمناسبات الفاخرة

"حلويات زلاطيمو" تعزز ريادتها في عالم الضيافة بإطلاق "ريفولي إيفينتس" لتنظيم الفعاليات والمناسبات الفاخرة
"حلويات زلاطيمو" تعزز ريادتها في عالم الضيافة بإطلاق "ريفولي إيفينتس" لتنظيم الفعاليات والمناسبات الفاخرة
الخميس، 04-06-2026 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   عمان، الأردن - في خطوة تعكس التزامها المستمر بالتميز والابتكار، أعلنت شركة "حلويات زلاطيمو"، الاسم العريق في عالم الحلويات والضيافة، عن إطلاق خدمتها الجديدة والمتكاملة “ريفولي إيفينتس" (Rivoli Events) ، والتي تمثل نقلة متميزة في مسيرتها من تقديم خدمات الضيافة والحلويات الفاخرة عبر "لاميرابيل" إلى توفير حلول متكاملة لإدارة وتنظيم الفعاليات والمناسبات تحت سقف واحد.


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وتأتي هذه الخطوة تحت شعار "حيث تصبح الاحتفالات الأنيقة ذكريات خالدة"، لتقدم مفهوماً جديداً يجمع بين الفخامة والاحترافية في تنظيم مختلف المناسبات الاجتماعية والرسمية. وتعتمد "ريفولي إيفينتس" على الخبرة الطويلة والإرث الغني الذي رسخته "حلويات زلاطيمو" على مدار عقود، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والعناية بأدق التفاصيل. 


وتوفر "ريفولي إيفينتس" باقة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المناسبات، بدءاً من حفلات الزفاف والخطوبة، مروراً بالاجتماعات التدريبية والندوات والفعاليات المؤسسية، وصولاً إلى التجمعات الخاصة. وتشمل هذه الخدمات قاعات أنيقة مجهزة بأرقى المواصفات، وخيارات ضيافة استثنائية تضم أشهى المأكولات والحلويات بإشراف فريق "حلويات زلاطيمو - لاميرابيل"، إلى جانب خدمات تصميم وتنسيق مواقع الفعاليات بما يتناسب مع رؤية كل عميل وطبيعة المناسبة.

 

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 كما تعتمد الشركة على فريق عمل متخصص يمتلك خبرة واسعة في إدارة وتنظيم الفعاليات، بما يضمن تنفيذها بسلاسة واحترافية عالية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المساندة التي تعزز تجربة الضيوف، من بينها خدمة اصطفاف السيارات لتوفير أعلى مستويات الراحة والتميز. 


ويؤكد إطلاق "ريفولي إيفينتس" رؤية "حلويات زلاطيمو" الهادفة إلى تقديم تجارب استثنائية تتجاوز توقعات العملاء، من خلال دمج خبرتها العريقة في فنون الضيافة والطهي مع أحدث مفاهيم تنظيم الفعاليات، لتصبح كل مناسبة تجربة متكاملة تُصنع فيها أجمل الذكريات.

 


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