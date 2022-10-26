حملة "أسبوع سامسونج" مع عروض وخصومات استثنائية عبر متجر سامسونج الإلكتروني

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" أسبوعاً من العروض والخصومات الاستثنائية التي تقدمها للزبائن والمستهلكين في السوق الأردنية، والتي ستكون متاحة أمامهم حصرياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الروابط: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/samsung-week-prelaunch/وhttps://www.samsung.com/levant/offer/samsung-week-prelaunch/.

وتأتي هذه العروض كجزء من الحملة التي أطلقتها "سامسونج إلكترونيكس" العالمية في مختلف الدول والأسواق التي تعمل ضنمها وتخدمها.

اضافة اعلان



وفي إطار الحملة، سيتمتع زبائن "سامسونج" بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة "سامسونج"، وذلك على مدار الفترة ما بين الرابع والعشرين من تشرين الأول الحالي وحتى الأول من تشرين الثاني القادم، أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق، كما سيكون بإمكانهم التمتع بمزايا الحملة عند شراء هواتف جالاكسي الذكية، والملحقات والإكسسوارات، وذلك خلال الفترة ما بين الرابع والعشرين من تشرين الأول الحالي وحتى السابع من تشرين الثاني القادم أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق.



وتقدم الشركة ضمن "أسبوع سامسونج" لمشتري هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي عبر متجر سامسونج الإلكتروني، قسيمة شراء بقيمة 180 دينار أردنيإلى جانب اشتراك مجاني وساري المفعول لنهاية عام 2022 في منصة البث TOD. أما لمشتري هاتف Galaxy Z Flip 4 القابل للطي عبر متجر سامسونج الإلكتروني، فتقدم الشركة لهم قسيمة شراء بقيمة 130 دينار أردني واشتراك مجاني سارٍ لنهاية عام 2022 في من منصة البث TOD.



وتشتمل الحملة أيضاً على عروض وخصومات حصرية “Flash Sale” لمدة 24 ساعة على مدار يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر تشرين الأول الحالي، تتمثل بنسبة خصم تصل لغاية 10% عند شراء هاتفGalaxy Z Fold 4 الذكي باللون البيج، ونسبة خصم تصل لغاية 9% عند شراء هاتفGalaxy Z Flip 4 الذكي باللون الأزرق، عند الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني.



وسيحصل مشترو هواتف سامسونج من سلسلة Galaxy A، A33، وA53 5G، وA73 5G، عمبر متجر سامسوج الإلكتروني، على Galaxy SmartTag وخمسة أضعاف رصيد المشتري من نقاط المكافئة الخاصة به على متجر سامسونج الإلكتروني.

أمّا بالنسبة لمشتري هاتف Galaxy S22 Ultra الذكي، فسيحصلون على قسيمة شرائية بقيمة 60دينار أردني، فيما سيحصل مشترو هاتفGalaxy Z Flip 4 بسعة 256 جيجابيت، على خصم استثنائي وحصري بقيمة 19%.

وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ضمن الأسبوع، خصماً يصل لغاية 34% على موديلات محددة من أجهزة التلفاز من علامة "سامسونج"، بالإضافة إلى الحصول على أجهزة صوتSound Bar مجانية، واشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في كل من منصة البث TOD،و"شاهد".

هذا وتقدم الشركة خصماً يصل لغاية 31% على موديلات محددة من ثلاجات سامسونج، ذات الثلاثة أبواب، والأربعة أبواب، وخصم يصل لغاية 20% على ثلاجات سامسونج Bespoke الجديدة. وسيتمتع زبائن سامسونج بنسبة خصم تصل لغاية 13% عند شراء نشافات الملابس من سامسونج ذات التحميل الأمامي سعة 9 كغ، فيما سيحصلون على قاعدة الوصل (أداة تركيب النشافة فوق الغسالة) بالمجان لدى شراء النشافة والغسالة ذات التحميل الأمامي سعة 9 كغ.



ويشار إلى أن هذه الحملة تؤكّد على حرص شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"على الاستمرار في خدمة الزبائن والمستهلكين في جميع الأسواق التي تعمل ضنمها وتخدمها، من خلال تقديم حملات متنوعة على مختلف منتجات وأجهزة سامسونج.



