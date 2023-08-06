حملة استبدال الأجهزة الكهربائية القديمة بأخرى مختارة جديدة من "سامسونج" عبر المتجر الإلكتروني

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج المشرق العربي" حملة استبدال الأجهزة القديمة من أية علامة تجارية، والتي تمكن المستهلكين من استبدال أجهزة التلفاز وغسالات الملابس والثلاجات القديمة لديهم، واقتناء أحدث الموديلات المختارة منها من علامة "سامسونج" من تلك التي تشملها الحملة المستمرة، والتي يمكن الحصول عليها بمنتهى السهولة مع قيمة توفير تصل حتى 600 دينار.

اضافة اعلان



ويمكن للمستهلكين استبدال جميع فئات الأجهزة المشمولة بالحملة عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: https://www.samsung.com/levant/offer/trade-up ، كما سيكون بإمكانهم استبدال غسالات الملابس والثلاجات لديهم من خلال زيارة أي من معارض الشركة ومعارض وكلائها وموزعيها.

ومن خلال هذه الحملة، تمكن "سامسونج" المستهلكين من الحصول على منازل عصرية وذكية ومريحة مع منتجات منزلية رقمية وأجهزة ترفيه منزلي مبنية وفقاً لأحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، مع توفير كبير تقدم لهم من خلاله قيمة مضافة.



وضمن الحملة، سيكون بإمكان المستهلكين في الأردن التمتع بترفيه لا يضاهى، مع تجربة المشاهدة الغامرة التي تقدمها الموديلات المشمولة فيها من أجهزة التلفاز، بما فيها أجهزة تلفاز Neo QLED 8K، وأجهزة تلفاز Neo QLED 4K، وأجهزة تلفاز QD OLED 4K، فضلاً عن أجهزة تلفاز The Frame، والتي يستطيعون استبدال أجهزة تلفازهم القديمة بصرف النظر عن حالتها وعلامتها بأي منها، مع توفير تزداد قيمته كلما زادت مواصفات التلفاز المختار، شاملاً التوصيل والتركيب.



وفي ما يتعلق بغسالات الملابس والثلاجات، فتمنح الشركة المستهلكين إمكانية الاستبدال والحصول على غسالات الملابس سعة11 كغم، من ضمنها الغسالات من فئة Bespoke، والثلاجات جنباً إلى جنب، وثلاجات الباب الفرنسي، وثلاجات الفريزر العلوي، مع توفير تزداد قيمته كلما زادت مواصفات الأجهزة المنزلية الرقمية المختارة، شاملاً التوصيل والتركيب، وكفالة سنوية 20 سنة على المحرك الرقمي العاكس الذي تتضمنه بعض منتجات الأجهزة المنزلية الرقمية من "سامسونج"، معززة بضمان إضافي لعام آخر.



وقد جاءت هذه الحملة من حرص الشركة على تسهيل اقتناء أحدث ابتكارات "سامسونج"، ومنح الأردنيين فرصة الاستفادة مما تقدمه من قيمة توفيرية، إلى جانب القيمة والإمكانات التكنولوجية والوظائف العملية التي يمكن تأديتها عبر فئات منتجات "سامسونج"، والتي تسهل تفاصيل الحياة وترتقي بنوعيتها، خاصة في ظل إمكانية الحصول على منظومة شاملة وتجربة متعددة الأجهزة، تمكّن المستخدمين من التحكم في بيئة معيشتهم وتحويلها لبيئة ذكية بالاستفادة من تطبيق SmartThings الذي يمكن ربط هذه المنتجات معاً ضمنه.

وللاستفادة من الحملة، لن يكون على الراغبين بذلك سوى:



1-الدخول على متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: https://www.samsung.com/levant/offer/trade-up

2-البحث عن الجهاز المنزلي المؤهل المراد شراؤه وتحديد خيار "تسليم الجهاز القديم مقابل خصم" قبل إضافته إلى السلة،

3-تحديد مواصفات الجهاز القديم، ومن ثم تطبيق الخصم وإتمام عملية الشراء كالمعتاد،

4-وأخيراً، استلام الجهاز القديم من قبل الشركة لدى تسليمها الجهاز الجديد للمشتري. وهنا، يتوجب إلغاء تثبيت الجهاز القديم بالكامل، بما في ذلك فصل المياه وتفريغها (عند الحاجة)، والتأكد من جاهزيته للتسليم في نفس الوقت الذي يتم فيه تسليم المشتري الجهاز الجديد.

وفي تعليق له على هذه الحملة، قال رئيس وحدة العرض المرئي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، أحمد الرمحي: "في الوقت الذي تواصل فيه علامة سامسونج تصدر مشهد الترفيه المنزلي الذكي، فإن الشركة تحرص عبر عروضها التي تطورها باستمرار، على المساهمة في خلق تجارب ترفيهية متميزة وغامرة على شاشات كبيرة بدقة عالية وتفاصيل فائقة الوضوح ليس فقط لزبائنها في المملكة، بل وللمستهلكين بشكل عام، واضعة أجهزة تلفاز وشاشات سامسونج - التي لا تزال الشركة الأم تحتل مركز الريادة لصناعتها ومبيعاتها العالمية منذ عقدين - في صميم هذه التجارب لتظل عنواناً لها، خاصة في ظل الشراكات التي تجمع سامسونج مع أفضل شركات صناعة المحتوى، وفي ظل إطلاقها لمفهوم منزل الترفيه الذكي الذي تلبي من خلاله مع أجهزة الترفيه المنزلي التي تقدمها، احتياجات الحياة العصرية المتطورة للمشاهدين."

ومن جانبه، قال رئيس قسم الأجهزة المنزلية، أشرف أبو رشيد: "يحرص المستهلكون في الأردن والعالم على تبني التقنيات والتجارب الذكية في منازلهم وحياتهم اليومية. لذلك، لا يوجد أفضل من سامسونج لتسريع هذه العملية؛ حيث تلتزم بتسهيل تفاصيل الحياة عبر التجارب المنزلية المتصلة والسلسة التي تقدمها من خلال منتجاتها المميزة بتقنياتها المختبرة من جهات مستقلة معروفة بمعاييرها العالمية، والتي تتيح مستويات عالية من الراحة والكفاءة في الأداء واستهلاك الطاقة والمتانة والانسجام البيئي، فضلاً عن تصميماتها الأنيقة التي تناسب مختلف المساحات والديكورات الداخلية والقابلة للتخصيص على نحو أكبر وأكثر تناغماً مع شخصية ومتطلبات المستخدم وفقاً لمفهوم Bespoke."

ويشار إلى أن هذه الحملة تعتبر واحدة من الحملات المبتكرة التي تنفذها الشركة، ملامسة عبرها احتياجات الزبائن الذين تركز في إدارة علاقتها معهم على الإيفاء لهم ولولائهم لعلامة "سامسونج" على طريقتها.