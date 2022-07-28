حملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" تعود من جديد مع خصومات مميزة للمقبلين على الزواج

الوكيل الإخباري - استمراراً لحملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" التي تطلقها كل عام للتسهيل على المقبلين على الزواج، تقدم شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" في نسخة العام الحالي التي انطلقت مؤخراً وتستمر حتى السابع عشر من آب 2022، خصومات مميزة على موديلات مختارة من الأجهزة المنزلية الرقمية من ثلاجات وغسالات سامسونج، وذلك لدى شرائها من أي من نقاط البيع التابعة لها، والتي تشمل معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/wedding-offer/ .

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وتقدم حملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" خصومات تصل لغاية 31% على موديلات مختارة من ثلاجات الباب الفرنسي، وثلاجات جنباً إلى جنب وغيرها من موديلات مختارة من فريزر سامسونج المنفصل.

وتعمل ثلاجات سامسونج بنظام التبريد المزدوج Twin Cooling، الذي يوفر الهواء البارد المثالي في كل مقصورات الثلاجات وبشكل مستقل، مما يمنع انتشار الروائح وانتقالها من مقصورة إلى أخرى ما بين المبردة والمجمدة، وبالتالي حفاظ الأطعمة على مذاقها الأصلي.

كذلك، فإن ثلاجات سامسونج تتسم باعتمادها على تكنولوجيا العاكس الرقمي الذي يعمل لفترة أطول، ويتميز بقدرته على توفير ما يصل إلى %50 من الطاقة لقدرته على ضبط سرعته تلقائياً استجابةً لطلب التبريد، مما يحافظ على أداء الثلاجة من مشكلات الاستهلاك العادية.



وتتضمن الحملة خصومات بنسبة تصل لغاية 11% على موديلات مختارة من غسالات سامسونج والتي تشمل غسالات التحميل الأمامي بتكنولوجيا EcoBubble الموفرة للوقت والطاقة، والتي تتميز بقدرتها على زيادة فعالية المنظف بإنتاج رغوة كثيفة باستخدام الهواء والماء قبل بدء الدورة، مما يؤدي إلى تكوين فقاعات للتنظيف واختراق الأقمشة وإزالة الأوساخ بشكل أسرع من المنظفات المذابة التقليدية بمعدل أكثر بأربعين مرة، وتمتازغسالات سامسونج بتقنية AddWash بإمكانية إضافة المزيد من الملابس للغسالة بشكل سهل وسريع بعد بدء دورة الغسيل.



وتجسد حملة "البدايات الحلوة من سامسونج" التزام سامسونج بالاستمرار في تقديم قيم مضافة لزبائنها وعشاق علامتها التجارية وتسهيل حياتهم، من خلال تقديم الميزات والخصائص الاستثنائية لمنتجاتها، وعبر الأسعار التفضيلية التي تساعدهم في بدء تجهيز منازلهم بشكل ميسر وبما يتناسب مع متطلباتهم ورغباتهم، وبما يميز بداياتهم بالفرحة.