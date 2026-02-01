حملة تبرع بالدم بمحطة المناصير بالتعاون مع مديرية بنك الدم

11:59 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762907 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تدعوكم شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتعاون مع مديرية بنك الدم للمشاركة في حملة التبرع بالدم غداً الأثنين الموافق 02/02/2026 ، بإشراف فريق طبي متخصص من مديرية بنك الدم. اضافة اعلان





متواجدون أمام مكاتب الإدارة، محطة المناصير المطار2 أمام لومي ماركت من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً.



وفي هذا السياق دعا المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري " ان الحملة تستهدف موظفي الشركة وذلك تجسيدا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أبناء المجتمع الأردني الواحد وأكد ان التبرع بالدم مسؤولية إنسانية ومجتمعية، ورسالة تضامن تعكس وعي المجتمع وأصالته وأن هذا العمل الإنساني يحمل أثرًا كبيرًا في إنقاذ الأرواح وبث الأمل في المجتمعات..



يذكر أن المناصير قد نظمت العشرات من حملات التبرع بالدم في شركاتها خلال الفترة الماضية وكلها بإشراف فريق طبي متخصص من مديرية بنك الدم وهذه أول مرة يفتح الباب للعامة للمشاركة بالتبرع



أهمية التبرع بالدم:



عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح؛ فيُعطى في مثل هذه الحالات:



* عند حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل، مثل حالات النزف قبل الولادة أو خلالها أو بعدها.



• للمرضى أثناء العمليات الجراحية مثل عمليات القلب، الأوعية الدموية، جراحة زراعة الأعضاء وغيرها.



• للمصابين بأمراض الدم.



• للمصابين في الحوادث.



* مرضى السرطان.



شروط التبرع بالدم:



* أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية.



• أن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة.



• يجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.



• أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم.



• أن يكون النبض بين 50-100 في الدقيقة.



• ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية.



• أن يكون معدل ضغط الدم أقل من120/80 ملم زئبق.





كمية الدم المتبرع به:



يمكن للشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة أن يتبرع بحوالي (450-500 مل) من دمه دون أي مخاوف أو أخطار على صحته، ويمكنه التبرع كل شهرين بحيث لا يزيد عدد مرات التبرع على 5 مرات في السنة.





فوائد التبرع بالدم:



* زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة لها قدرة وظيفية أفضل (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية).



• زيادة نشاط الدورة الدموية.



• التبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.



• اثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.



* مساعدة الآخرين.. فالتبرع بالدم نوع من التكافل الاجتماعي ينشر روح المحبة بين الناس.



* الثواب..... يقول الله تعالي {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}.. فلك أن تتخيل مقدار الثواب الذي يجزيه الله تعالى.



نصائح بعد التبرع بالدم:



* بعد التبرع تأخذ قسطًا من الراحة وتتناول وجبة خفيفة وبعد 10 -15 دقيقة يمكنك مغادرة مكان التبرع



• تجنب النشاط البدني الشاق أو رفع الأحمال الثقيلة لمدة بعد التبرع.



• عند الشعور بـ"الدوخة" ينصح بالاستلقاء علي الظهر مع رفع القدمين.



• الإكثار من شرب السوائل.



كــــيف يقـــوم الجســـــم باستعاضة الكــمية المتــبرع بها؟



* يقوم الجسم بتعويض حجم الدم المتبرع به خلال ساعات معدودة، أما خلايا الدم فيتم استعاضتها في خـــلال أيـــام قـــليلة ولا يحــــتاج إلى نظــــام غــــذائي معـــــين.



تبرعك قد يكون سببا في انقاذ روح الغير فلا تترد

كن جزء من الخير وتبرع

تم نسخ الرابط





