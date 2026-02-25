الأربعاء 2026-02-25 01:18 م

حملة رمضانية جديدة تعيد التفاعل الحقيقي إلى الشارع الأردني

حملة رمضانية جديدة تعيد التفاعل الحقيقي إلى الشارع الأردني
شركة سامكس
الأربعاء، 25-02-2026 12:21 م

الوكيل الإخباري-   في وقت أصبحت فيه المسابقات والألعاب تعتمد بشكل متزايد على الأسئلة السريعة والجوائز الافتراضية، أطلقت شركة سامكس حملة رمضانية جديدة تحت اسم "إسأل وسام مع سامكس" تهدف إلى إعادة الاعتبار للتفاعل الإنساني الحقيقي، من خلال نقل التجربة من الشاشات إلى الشارع مباشرة.

اضافة اعلان


وترتكز الحملة على تنظيم فعاليات ميدانية مفتوحة للمواطنين في عدد من مناطق العاصمة عمّان، حيث يتم إشراك الناس في ألعاب وتجارب بسيطة وواضحة، تعتمد على المشاركة الفعلية واللحظة المشتركة، بالإضافة الى الفوز بجوائز ذات قيمة.


وتسعى سامكس من خلال هذه الحملة إلى التأكيد على أن المتعة الحقيقية لا تأتي من الجوائز وحدها، بل من التفاعل المباشر، والضحك المشترك، والتجربة التي تجمع الناس في أجواء رمضانية دافئة.


وبحسب القائمين على الحملة، فإن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع الهوية الجديدة للشركة، التي تضع الإنسان والتجربة في صلب تواصلها مع المجتمع، بعد أكثر من 22 عامًا من الحضور في السوق الأردني وبناء الثقة مع الجمهور.


ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات الحملة ي يومي الجمعة و  والسبت  26 و 27 من الشهر الحالي الساعة التاسعة مساءً في السيتي مول. على أن تشمل الحملة فعاليات إضافية في مناطق أخرى خلال شهر رمضان المبارك سيتم الإعلان عنها لاحقاُ.

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟

الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

فلسطين الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

مسابقة JustMarkets Boost تُبرز التركيز القوي على نجاح المتداولين

أخبار الشركات مسابقة JustMarkets Boost تُبرز التركيز القوي على نجاح المتداولين

4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

عربي ودولي 4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

خاص بالوكيل انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

جنود الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دير بلوط غربي سلفيت

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة

الأكثر مشاهدة