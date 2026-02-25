حملة رمضانية جديدة تعيد التفاعل الحقيقي إلى الشارع الأردني

وترتكز الحملة على تنظيم فعاليات ميدانية مفتوحة للمواطنين في عدد من مناطق العاصمة عمّان، حيث يتم إشراك الناس في ألعاب وتجارب بسيطة وواضحة، تعتمد على المشاركة الفعلية واللحظة المشتركة، بالإضافة الى الفوز بجوائز ذات قيمة.
وتسعى سامكس من خلال هذه الحملة إلى التأكيد على أن المتعة الحقيقية لا تأتي من الجوائز وحدها، بل من التفاعل المباشر، والضحك المشترك، والتجربة التي تجمع الناس في أجواء رمضانية دافئة.
وبحسب القائمين على الحملة، فإن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع الهوية الجديدة للشركة، التي تضع الإنسان والتجربة في صلب تواصلها مع المجتمع، بعد أكثر من 22 عامًا من الحضور في السوق الأردني وبناء الثقة مع الجمهور.
ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات الحملة ي يومي الجمعة و والسبت 26 و 27 من الشهر الحالي الساعة التاسعة مساءً في السيتي مول. على أن تشمل الحملة فعاليات إضافية في مناطق أخرى خلال شهر رمضان المبارك سيتم الإعلان عنها لاحقاُ.
