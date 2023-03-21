"حملة رمضان 4 " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - اطلقت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، حملة رمضان 4 ، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، وحضور واسع من طلبة الجامعة.



وثمن الدكتور رامي سالم، هذه المبادرات الاجتماعية التي نظمها مكتب خدمة المجتمع في عمادة شؤون الطلبة ضمن مبادرة فيكم الخير، التي تؤسس العلاقات الوطيدة مع المجتمع المحلي وتبني لدى الطلبة الوعي بالمسؤولية والإحساس بالمواطنة الفاعلة، مؤكداً على أن عمادة شؤون الطلبة تواظب كل عام على إقامة مثل هذه المبادرات الخيرية والتي تعكس صورة مشرقة عن الجامعة في أجندتها اللامنهجية.



وأوضح مسؤول مكتب خدمة المجتمع في عمادة شؤون الطلبة محمد خروب، انه من بداية تأسيس مكتب خدمة المجتمع بهدف تفعيل جهود وطاقات الطلبة في خدمة المجتمع، سواء بتلقِّي المشاركة المالية، أو المشاركة التطوعية بالجهد، إدراكًا بأن المجتمع مليء بالطاقات، وأصحاب الفضل، الذين يسعون لدعم المجتمع.



وأعرب خروب، عن أمله في توسعة عمل المكتب من أجل توفير الدعم لأكبر عدد من المحتاجين وفتح الأبواب لجميع الطاقات والجهود الراغبة في دعم هذا الخير الكبير، سيما وأن التحدي لهذا العام بأن يكون عدد الذين ستتم اعالتهم أكبر من الأعوام السابقة وهذا يتحقق بمشاركة الجميع فقط.



ويذكر أن الحملة قامت خلال رمضان العام الماضي 2022، بتوزيع 400 طرد ، اضافة إلى اقامة افطار يومي لـ50 عائلة، واقامة 3 إفطارات للايتام، وتوزيع 600كسوة أطفال.

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