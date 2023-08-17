حملة "فرحة النجاح بنكملها بالمفتاح" مع إم جي لطلاب التوجيهي

الوكيل الإخباري - تزامنًا مع إعلان نتائج التوجيهي، تطلق الشركة المعاصرة لتزويد المعدات حملة بعنوان " فرحة النجاح بنكملها بالمفتاح" لتمويل شراء سيارات إم جي لطلبة الثانوية العامة والجامعات بأقساط ميسرة لمشاركتهم فرحتهم بالنجاح ومرافقة انطلاقتهم نحو مستقبل زاهر.

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تتضمن الحملة تمويل أربع موديلات من سيارات إم جي وهي MG 5، MG GT MG ZS , وMG One

التي تتناسب مع احتياجات الطلاب، بتمويل يصل إلى 80% ومدة سداد تصل لغاية 7 سنوات على هوية الأحوال المدنية والهوية الجامعية فقط ليتسنى لطلبة الثانوية العامة والجامعات الفرصة لاقتناء سيارة أحلامهم بسهولة ويسر. ولتميّز إم جي عملائها، تقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة.



تتميّز "إم جي موتور" بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به. وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل.

وتشكّل عروض "إم جي" في الأردن أحد الأمثلة على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء للحد الأقصى من تجربة مُلكية "إم جي".



ولقد كسبت "إم جي" سمعة لا تنافس لجهة توفير قيمة عالية جداً لعملائها، وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.