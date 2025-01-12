 
الأحد 2025-01-12 12:21 م
 

حملة هايبرماكس الأولى تحتفل بثمانية فائزين وفائزات في السحب على سيارات MG5 2025

اتخ
هايبرماكس
الأحد، 12-01-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هايبرماكس، الوجهة الرائدة للتسوق في الأردن، أسماء الفائزين والفائزات الثمانية بالسحبيْن على سياراتMG5  2024، ضمن حملتها التقديرية للعملاء التي أطلقتها في الفترة ما بين 5 تشرين الثاني حتى 31 كانون الأول 2024. وجاءت هذه الحملة احتفالًا بإطلاق هايبرماكس مؤخراً في الأردن من قبل شركة " ماجد الفطيم"، وتأكيداً على التزامها بتقديم تجربة تسوق فريدة، وتعزيز القيمة المضافة للعملاء من خلال الجوائز المميزة والعروض الحصرية التي تُطلقها على مدار العام.

اضافة اعلان


وكانت الحملة قد أتاحت لجميع العملاء الذين يتسوقون بمبلغ 10 دنانير أو أكثر من أيّ من فروع هايبرماكس الأربعة والثلاثين، أو من خلال التسوق عبر الإنترنت، فرصة الدخول في السحب للفوز بثماني سيارات MG5 2024 مرخصة ومجمركة بالكامل. جرى السحب الأول في فرع هايبرماكس في سيتي مول يوم 5 كانون الأول 2024، بحضور مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن هايبرماكس ومجموعة من الموردين، بالإضافة إلى عدد كبير من العملاء والعائلات.


احتفل الحضور بأربعة فائزين وفائزات، وهم: سما جمال ومحمد تيم ولؤي صالح وديالا بطارسة. وأُتيحت للحضور أيضًا فرصة الحصول على جوائز مميزة خلال الفعاليات التي أُقيمت أثناء الحفل. 


أما السحب الثاني، فقد أُقيم يوم 9 كانون الثاني 2025 في سيتي مول، حيث نقُل على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة روتانا مع الإعلاميتيْن نادية الزعبي ورهف صوالحة. وتم الإعلان عن فوز كلّ من سمة العمري، سامر الخوري، تمارا الشويات، رامي عمارة بالسيارات الأربعة المتبقية. 


تضع هايبرماكس العملاء على رأس أولوياتها لتقدم لهم تجربة تسوق عصرية ومريحة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مع الاستمرار في تعزيز خدماتها وتقديم قيمة استثنائية للعملاء على مستوى الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، تطرح هايبرماكس عروضاً خاصة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب توفير تجربة تسوق عبر الإنترنت مريحة وسهلة الاستخدام وبرامج ولاء مصممة خصيصاً للعملاء توفر لهم مجموعة من المميزات، وتضيف قيمة إلى كل عملية شراء مع إتاحة عروض ومكافآت خاصة.


للمزيد من التفاصيل حول الحملة، أو للاستمتاع بالعروض الحصرية والخصومات المستمرة، يمكن للراغبين زيارة أي فرع من فروع هايبرماكس أو الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.hypermax.com.jo

 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار دعم مقدم لغزة منذ 2002

ا

أخبار محلية مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة

الملكية الأردنية

أخبار محلية تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب

وزارة الداخلية

أخبار محلية السماح للسوريين بهذه الدول الدخول للأردن دون موافقة مسبقة - اسماء

اتخ

أخبار الشركات حملة هايبرماكس الأولى تحتفل بثمانية فائزين وفائزات في السحب على سيارات MG5 2025

الإعلامي محمود أبو عبيد

أخبار محلية الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد

غت

منوعات مئات الركاب يهربون من طائرة فشلت في الإقلاع بأمريكا - فيديو



 




الأكثر مشاهدة