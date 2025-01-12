حملة هايبرماكس الأولى تحتفل بثمانية فائزين وفائزات في السحب على سيارات MG5 2025

وكانت الحملة قد أتاحت لجميع العملاء الذين يتسوقون بمبلغ 10 دنانير أو أكثر من أيّ من فروع هايبرماكس الأربعة والثلاثين، أو من خلال التسوق عبر الإنترنت، فرصة الدخول في السحب للفوز بثماني سيارات MG5 2024 مرخصة ومجمركة بالكامل. جرى السحب الأول في فرع هايبرماكس في سيتي مول يوم 5 كانون الأول 2024، بحضور مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن هايبرماكس ومجموعة من الموردين، بالإضافة إلى عدد كبير من العملاء والعائلات.
احتفل الحضور بأربعة فائزين وفائزات، وهم: سما جمال ومحمد تيم ولؤي صالح وديالا بطارسة. وأُتيحت للحضور أيضًا فرصة الحصول على جوائز مميزة خلال الفعاليات التي أُقيمت أثناء الحفل.
أما السحب الثاني، فقد أُقيم يوم 9 كانون الثاني 2025 في سيتي مول، حيث نقُل على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة روتانا مع الإعلاميتيْن نادية الزعبي ورهف صوالحة. وتم الإعلان عن فوز كلّ من سمة العمري، سامر الخوري، تمارا الشويات، رامي عمارة بالسيارات الأربعة المتبقية.
تضع هايبرماكس العملاء على رأس أولوياتها لتقدم لهم تجربة تسوق عصرية ومريحة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مع الاستمرار في تعزيز خدماتها وتقديم قيمة استثنائية للعملاء على مستوى الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، تطرح هايبرماكس عروضاً خاصة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب توفير تجربة تسوق عبر الإنترنت مريحة وسهلة الاستخدام وبرامج ولاء مصممة خصيصاً للعملاء توفر لهم مجموعة من المميزات، وتضيف قيمة إلى كل عملية شراء مع إتاحة عروض ومكافآت خاصة.
للمزيد من التفاصيل حول الحملة، أو للاستمتاع بالعروض الحصرية والخصومات المستمرة، يمكن للراغبين زيارة أي فرع من فروع هايبرماكس أو الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.hypermax.com.jo
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