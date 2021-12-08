حياة أكثر نشاطًا وحيوية مع ساعة HUAWEI WATCH FIT mini

الوكيل الاخباري - الأناقة واللياقة وجهان لعملة واحدة... ومع HUAWEI WATCH FIT mini- أحدث ساعة من سلسلة HUAWEI WATCH FIT الشهيرة – ستظهرين بإطلالة ساحرة وتحافظين على لياقتكِ البدنية بكل سهولة؛ إذ تتميز الساعة بتصميمها المستطيل الكلاسيكي المناسب لمنحنيات معصمكِ مع الشاشة اللمسية AMOLED FullView، وهيكلها خفيف الوزن البالغ حوالي 20 جرامًا، وسوارها المصنوع من الجلدباللونيْن الرائعين Frosty White أو Mocha Brown.

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وتتجاوز هذه الساعة في تصميمها روعة المظهر والعناصر الجمالية الفريدة؛إذتدعم مجموعة من المزايا المتقدمة التي تجعلها رفيقتكِالمفضلة عند ممارسة الرياضة.



تساعد كِساعة HUAWEI WATCH FIT mini في الحفاظ على لياقتك البدنية؛ إذ يمكنكِ الاختيار من بين 96 وضعًا مختلفًا للتمرين في الأماكن الداخلية والهواء الطلقمثل المشي، والجري، وركوب الدراجة، ومجموعة متنوعة منالتمارين القوية، والترفيه، والألعاب المائية، واللياقة البدنية، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية وغيرها الكثير. وإذا كنتِ من عشاق السباحة، فتمتاز الساعة بقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار "5 ATM"لمراقبة تدريبات السباحةوتتبعها بكلّ دقة.



ومع ساعةHUAWEI WATCH FIT mini يمكنكِ أيضًا تتبُّع معدل نبضات قلبك والسعرات الحرارية المحروقة وغير ذلك أثناء ممارسة التمرينات، بما في ذلك تمرين القفز بالحبل الجديد.

وبإمكانكِ استعراض كل بياناتك المخزنة والقابلة للتحليل في تمثيلات بيانية سهلة القراءة. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيعينمراقبة مستويات نشاطكِ من خلال ثلاثة أهداف نشاط يومية هي: الخطوات، وساعات النشاط، والنشاط المتوسط إلىعاليالكثافة.



ولا تقتصر ساعة HUAWEI WATCH FIT mini الجديدة على مساعدتكِ في متابعة لياقتكِ البدنية فحسب، بل تمنحكِ الفرصةلتتبُّع أبرز المؤشرات الصحية مثل مراقبةتشبع الأكسجين في الدم(SpO2)على مدار الساعة طوال اليوم.

ومعتقنية HUAWEITruSeen™ 4.0ستتمكَّنين من الحصول على قراءة دقيقة لمعدل نبض قلبكِ على مدار الساعة، وسيتم تنبيهك على الفور إذا تجاوز المستويات الآمنة أو قل عنهالأكثر من 10 دقائق.

ومهما كانت الضغوطات اليومية التي تواجهينها، فستساعدك الساعة في مراقبة الإجهاد والضغط مع تقنية ™HUAWEITruRelax، كما أنها تتتبّع نوعية نومك بفضل بتقنية HUAWEITruSleep™ 2.0 وتوفر لكِ أكثر من 200 اقتراح لتحسين 6 مشاكل رئيسية في النوم.



ولتتمتعي بكل هذه المزايا الفريدة بسلاسة وراحة، حرصت هواوي على تزويد ساعة HUAWEI WATCH FIT miniببطارية تدوم 14 يومًا عند الاستخدام العادي و10 أيام عند الاستخدام المكثّف.

وإذا نفد شحنها، يمكنكِ استخدامها ليومين من خلال شحنها لمدة 5 دقائق عبر قاعدة الشاحن المغناطيسي.



ولتكتمل تجربتكِ المميزة، توفر لكساعة HUAWEI WATCH FIT miniبعض الميزات الذكية مثل الحصول على إشعار عند تلقي مكالمة واردة، واستخدام ميزة التصوير عن بُعد،والتحكّم في الموسيقى التي يتم تشغيلها على هاتفكِ.

أما إذا كنتِ مشغولةبتمارينكِ ولا تستطيعين الرد على المكالمة،فيمكنكِ الرد فورًا برسالة آلية أو رفض المكالمة ببساطة دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفكِ.



لا تترددي باقتناء هذه الساعة الذكية المتوفرة حاليًا في الأردن بسعر 89دينارًامن خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://store.reach-tele.com/ar/wearables/huawei-watch-fit-mini، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-watch-fit-mini-ar/، أو يمكنكِزيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، وستحصلين على هدية مجانية.