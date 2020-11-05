حيل خفية تجعل من هاتف Huawei Y7a رفيقك المثالي

الوكيل الاخباري - تستمر هواوي في تقديم أفضل ما لديها ونحن نحب ذلك تمامًا! يعمل هاتف Huawei Y7a الذي تم إطلاقه مؤخرًا على ترقية فئة الهواتف ذات الفئة الابتدائية من خلال تقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge، وبطارية كبيرة طويلة الأمد، وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشاشة ضخمة مبهرة، بالإضافة إلى ميزات رائعة تجعل حياتك أكثر سهولةً! هُنا، سنسلط الضوء على بعض الحيل المخفية التي لم تكن تعلم أنه يمكنك القيام بها مع هاتف Huawei Y7a الجديد.

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لا داعي للقلق بشأن القوة



عندما لا تريد التنازل عن أي لحظة بسبب طاقة البطارية أو أوقات الشحن، فإن هاتف Huawei Y7a يعرف ذلك تماماً! تمنحك البطارية الكبيرة التي تبلغ 5000 ميللي أمبير القدرة على اللعب والبث والمشاركة طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة شحن هذه الكمية الكبيرة من الطاقة في وقت أقل، بفضل شاحن Huawei SuperCharge بقوة 22.5 واط. فمع 10 دقائق فقط من الشحن، يمكن أن تدوم البطارية لمدة ساعتين من تشغيل الفيديو دون انقطاع.



كاميرات مرنة تلبي جميع احتياجاتك



لا أحد يريد صورة ضبابية وغير واضحة، صحيح؟ في الجزء الخلفي من هاتف Huawei Y7a، توجد كاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل. تتيح لك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل التقاط صور واضحة بجودة تشبه الملصقات وتباين عالٍ. وتتيح لك الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل التقاط معالمك المفضلة دون الحاجة إلى ترك أي تفاصيل وراءك، في حين تعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية لتوفر لك صورًا مليئة بتأثيرات نابضة بالحياة. أخيرًا، ستفاجئك كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بتفاصيل في الصور عن قرب لا يمكنك رؤيتها بالعين المجردة! علاوة على ذلك، يعمل إعداد الكاميرا هذا بطريقة رائعة في الليل.



إيماءات رائعة لحياة ذكية



يعمل هاتف Huawei Y7a على واجهة مستخدم EMUI 10.1. إنها ليست سهلة الاستخدام فحسب، ولكنها تأتي مع مجموعة من الميزات الذكية والرائعة، مثل إيماءة لقطة الشاشة من هواوي Huawei’s knuckle Screenshot Gesture التي تجعل التقاط لقطات الشاشة ممتعة وفعالة. فهي لا تدعم فقط نقرة إصبع واحدة للحصول على لقطة شاشة، بل إنها تدعم أيضًا لقطات الشاشة متعددة الأشكال أو المقطعية. يمكنك أيضًا التمرير سريعًا للحصول على لقطة شاشة لصور أطول أو النقر المزدوج لتسجيل الشاشة، مما يجعل مشاركة ما يرونه أسهل من أي وقت مضى. يعد تعدد المهام أمرًا سهلًا وممتعًا على هاتف Huawei Y7a بفضل لوحة الحافة التي يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير من يسار أو يمين الشاشة.

ما عليك سوى سحب التطبيق الذي تريده إلى وسط الشاشة لتمكين تقسيم الشاشة متعدد المهام. قد تجد أيضًا أنه من السهل التبديل من الشاشة المنقسمة إلى النافذة العائمة لتحريك شيئين في وقت واحد! هل التقطت بعض الصور الجميلة مؤخرًا، وتريد إنشاء صورة مجمعة لها؟ ليست هناك حاجة لتنزيل تطبيق لذلك، إذ يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بميزة Smart Collage التي تختار لك نموذجًا تلقائيًا وتوصي به، لتشارك صورك بشكل أسرع من أي وقت مضى دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات تحرير تابعة لجهات خارجية.



جميع تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد



يعد البقاء على اتصال بالعالم أمرًا مهمًا، كما أن امتلاك التطبيقات المناسبة للقيام بذلك أمر أساسي. لذلك، تم تثبيت هاتف Huawei Y7a مسبقًا مع متجر AppGallery Huawei، والذي يوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تثري تجربة مستخدمي هواتف هواوي. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة عبر Huawei Video وHuawei Music وHuawei Reader، مع إضافة محتوى جديد من كبار المزودين بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل وتثبيت أداة البحث Petal Search التي تعمل كبوابة لأكثر من مليون تطبيق ولعبة يمكن تثبيتها واستخدامها بسهولة.



هذه ليست سوى عدد قليل من الحيل المخفية التي ربما لم تكن تعلم بوجودها على هاتف Huawei Y7a الجديد. مع شحن فائق السرعة وبطارية كبيرة وكاميرا متعددة الاستخدامات ومجموعة من الميزات الرائعة؛ ليس هناك الكثير لنقوله غير أنك تحتاج إلى تجربته بنفسك!



لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/y7a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



