حِيَل لجعل الهاتف الذكي والجهاز اللوحي من هواوي يتفاعلان بشكل أفضل من ذي قبل دون أي وصلات!

الوكيل الاخباري - تشتهر مجموعة هواوي للأجهزة اللوحية - سلسلة HUAWEI MatePad- بإنتاجيتها وإمكانية نقلها واستخداماتها الرائعة، سواء في المنزل أو في الخارج.

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يؤدي التفاعل السهل والسلس بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من هواوي إلى القضاء على استخدام الوصلات، وبالتالي توفير الوقت وزيادة كفاءتنا وإنتاجيتنا، وعلاوةً على ذلك، القيام بكل أعمالنا بأسلوب أنيق.



فيما يلي بعض المزايا والخطوات لجعل هاتف HUAWEI P40Pro وجهاز HUAWEIMatePad Pro اللوحي يتفاعلان بشكل أفضل من ذي قبل بمساعدة ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration من هواوي.

ببساطة، تتيح لك هذه الميزة عرض هاتفك الذكي وجهازك اللوحي المتوافقين لاستخدام التطبيقات ونقل الملفات عن طريق السحب والإفلات بين كلا الجهازين.









استخدم تطبيقات الهاتف المحمول وملفات الهاتف الذكي على جهازك اللوحي

أولاً، تحتاج إلى بدء اتصال البث.

قم بتمكين خاصية Wi-Fi وBluetooth على جهاز HUAWEI MatePad Pro Pro اللوحي، ثم اسحب شريط الحالة على هاتف HUAWEI P40Pro لتمكين وظيفة NFC (اتصال المجال القريب) وWi-Fi وBluetooth.

انقر فوق منطقة اكتشاف NFC في هاتفك واضغط على أيقونة HUAWEI Share على جهازك اللوحي حتى يرن هاتفك أو يهتز! بمجرد الاتصال، ستجد نسخة طبق الأصل من شاشة هاتف HUAWEI P40Pro كنافذة افتراضية على شاشة جهاز HUAWEI MatePadPro اللوحي.



اجمع بين مهمتين في آنٍ واحد



يأتي الجهاز اللوحي الفاخر من هواوي، HUAWEI MatePadPro مزودًا بميزات متعددة المهام ذكية وسلسة تسهل تجربة متعددة الأجهزة وتصميم موّحد، مع أعلى نسبة شاشة لجهاز لوحي إلى الجسم تصل إلى 90% لتحصل على تجربة مشاهدة سينمائية غامرة، بالإضافة إلى أداء قوي مدعوم بشاحن HUAWEI SuperChargeبقدر 40 واط.



إليك بعض الحِيَل الرائعة التي يمكنك فعلها بالفعل باستخدام هاتف HUAWEI P40Pro وجهازHUAWEIMatePad Pro اللوحي:



ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration: تعد مشاركة الملفات بين جهازك اللوحي والهاتف الذكي مجرد عملية سحب وإفلات سهلة.

قم بعرض فيلم على هاتفك وشاهده على جهاز HUAWEIMatePad Pro اللوحي، واستخدم مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي للحصول على تجربة مشاهدة غامرة، أو حتى يمكنك لعب الألعاب المثبتة على هاتفك وعرضها على شاشة HUAWEI MatePad Pro الكبيرة للحصول على تجربة لعب ممتعة.



APP Multiplier HUAWEI: تتيح لك هذه الميزة فتح تطبيق واحد في نافذتين منفصلتين. هذا أمر رائع عندما تتسوق عبر الإنترنت – بإمكانك عرض عنصر في نافذة واحدة وآخر في النافذة الثانية داخل التطبيق نفسه!



ميزة HUAWEI Multi-Window: هل تبحث عن صورة لإرفاقها في بريد إلكتروني ولكنك لا تريد المغادرة من صفحة البريد؟ الأمر بسيط، يمكنك البحث في الويب عن صورة أثناء فتح تطبيق البريد الإلكتروني؛ بعد العثور على الصورة، ما عليك سوى سحبها وإفلاتها في نص الرسالة الإلكترونية لإرسالها كمرفق.



علاوةً على ذلك، في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا، ويجعل الوصول إلى الخدمات التي نحتاجها أكثر سهولة، ضمنت هواوي إنشاء نظام بيئي للأجهزة الذكية التفاعلية وخدمات سحابية مع حساب هواوي الموّحد HUAWEI ID مثل HUAWEIHealth وHUAWEIMusic وHUAWEIVideo – التي ستتوفر في الأردن قريبًا - وHUAWEIThemes.

كل هذه العناصر تكمل بعضها البعض وتلعب دورًا مهمًا في إثراء التجربة الكلية وربطنا بالأشياء والأشخاص من حولنا.



لا تتردد بشراء هاتف HUAWEI P40Pro المتوفر في الأردن بسعر 699 دينارًا، وجهازHUAWEI MatePadPro اللوحي المتوفر بسعر 499 دينارًا عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بهذه المزايا المفيدة.



