الخميس 19-05-2022
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الخميس، 19-05-2022 01:43 م

خبر تحذيري من مصفاة البترول

jo petrol


الوكيل الإخباري - حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية المواطنين من تداول روابط وهمية تدعي باسم الشركة توزيع قسائم مالية.

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وتؤكد الشركة ان هذا الإعلان لا علاقة لها به بأي شكل من الاشكال، في حين ان هذا الإعلان غير صحيح ولا يتزامن مع ذكرى تأسيس الشركة.


ودعت الشركة الى اخذ الحيطة والحذر وعدم تداول هذا الرابط والذي يحاول مدعيه اختراق الحسابات والاستيلاء على البيانات.


وأعلنت الشركة عن عزمها تقديم شكوى رسمية بحق مصدّري هذا الإعلان، مؤكدة خلو مسؤوليتها القانونية من أي اضرار قد تلحق المستخدمين بسبب تداول مثل تلك الروابط.

 




 

 


 

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