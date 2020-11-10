خدمات تطبيق السوق المفتوح

الوكيل الاخباري -



السوق المفتوح

يمثل السوق المفتوح OpenSooq إحدى أهم المواقع الإلكترونية الرائدة في عالم الإعلانات المبوبة، إذ يتيح مساحة إعلانية تتمتع بأقصى درجات الأمان والموثوقية لنشر إعلانات العرض والطلب، والبحث عنها، على اختلاف السلع والبضائع؛ سواء الجديدة منها أو المستعملة، بالإضافة إلى الخدمات والوظائف، فهو واحد من أفضل الخيارات المتاحة لإتمام عمليات البيع والشراء، دون الحاجة إلى الاستعانة بوسيط، أو دفع أي عمولات، ناهيك عن ما يتيحه من عملية تواصل مباشرة بين أطراف العملية التجارية، وإمكانية الوصول إلى كافة خدماته من خلال التطبيق الرسمي التابع له، والمتاح على كل من متجر جوجل بلاي، وآب ستور، وهواوي AppGallery.

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تطبيق السوق المفتوح



يعد تطبيق السوق المفتوح الشهير واحد من أفضل تطبيقات التسوق والتسويق الإلكتروني على الهواتف الذكية، فهو متاح في تسعة عشر دولة موزعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كالأردن، والسعودية، وسلطنة عمان، والعراق...إلخ، ويقوم على توفير بيئة افتراضية تتميز بمصداقية الإعلانات المنشورة فيه؛ سواء العرض أو الطلب، حيث يضم عدد هائل من الإعلانات المصنفة ضمن أقسام رئيسية وفرعية معنونة تسهل من آلية الوصول إلى النتائج المرجوة، خلال أقصر وقت ممكن، ودون الحاجة للتقيد بالحدود المكانية أو الزمانية، بالإضافة إلى أنه لا يشغل مساحة كبيرة من ذاكرة تخزين الهاتف، نظراً إلى أنه متوفر بحجم تنزيل صغير.

أقسام تطبيق السوق المفتوح

يشمل التطبيق على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأقسام الرئيسية التي يندرج منها العديد من التصنيفات، والتي من شأنها أن تعمل على تسهيل الوصول إلى الغاية من الزيارة، ونشير فيما يلي إلى بعض منها على النحو التالي:



●سيارات ومركبات: يضم آلاف الإعلانات ذات الصلة بالسيارات تحت عدة تصنيفات، منها؛ سيارات للبيع، وسيارات للبيع بالأقساط، وأرقام سيارات مميزة للبيع.



●عقارات للبيع: يضم آلاف الإعلانات ذات الصلة بالعقارات المعروضة للبيع تحت عدة تصنيفات، منها؛ شقق للبيع، وتجاري للبيع، وعمارات للبيع.



●عقارات للإيجار: يضم آلاف الإعلانات التي تتعلق بالعقارات المعروضة للإيجار تحت عدة تصنيفات، شقق للإيجار، وعمارات للإيجار، وغرف سكن - شقق فندقية.



● أجهزة - إلكترونيات: يشمل على مجموعة كبيرة من إعلانات الأجهزة الإلكترونية، والتي تندرج ضمن تصنيفات؛ مثل؛ لابتوب - كمبيوتر، وسماعات - مكبرات صوت.



●وظائف شاغرة: يعد من أكثر الأقسام التي تلقى إقبال كبير عليها، إذ تضم عدد هائل من إعلانات التوظيف ضمن تصنيفات، مثل؛ وظائف تسويق، وظائف تدريس ودورات تدريبية، ووظائف مبيعات.



ميزات تطبيق السوق المفتوح



يتسم تطبيق السوق المفتوح بالعديد من الميزات التي تجعله واحد من أكثر التطبيقات استخداماً؛ حيث يحظى بعدد تنزيلات تصل إلى الملايين من قبل المستخدمين، ونذكر فيما يلي عدد من أهم ما يميزه على النحو التالي:



● يقوم بدور وسيط مجاني يربط بين البائع والمشتري بصورة مباشرة؛ الأمر الذي يضمن إتمام العملية التجارية بكل سهولة وسرعة.

●متاح للاستخدام بشكل مجاني تماماً.



●يتميز بالتنوع الكبير في ما يضم من إعلانات عرض وطلب على شتى أنواع البضائع والخدمات والوظائف، مما يضمن للمستخدم الوصول إلى النتائج المطلوبة.



●يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإعلانية التي يمكن من خلالها تمييز الإعلانات مقابل رسوم رمزية، والتي تعمل على ضمان تحقيق نسب مشاهدات عالية، وبالتالي زيادة فرص البيع والأرباح.



●يتميز بسهولة الاستخدام نظراً إلى أنه مصمم بشكل بسيط ومنظم.



●يقدم ميزة بحث متقدمة تساعد في الوصول إلى النتائج المطلوبة بشكل دقيق وسريع.



●يتميز بأنه متاح للاستخدام بتسعة عشر دولة.



●يضم على أكثر من طريقة للتواصل بين المعلن والمستهلك، مثل: الاتصال الهاتفي، وخاصية الدردشة، وخاصية التعليقات.



●يوفر خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل الرد على كافة استفسارات وأسئلة المستخدمين، وباللغتين العربية والإنجليزية.







