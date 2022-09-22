خدمات صيانة اللابتوب والكمبيوتر على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - يمتلك معظم الناس في يومنا هذا جهاز لابتوب أو كمبيوتر في المنزل للعمل أو الدراسة أو اللعب، وتُعد الصيانة الدورية لهذه الأجهزة من أهم الأمور التي تزيد من فرصة بقائها تعمل بجودة وكفاءة لفترة طويلة، ومع الاستعمال المستمر تتعرض هذه الأجهزة لعدة مشاكل تقنية تؤدي إلى خلل في الوظائف وتجعلها بطيئة الاستجابة، وبما أنّه من الصعب إيجاد المحل المناسب للصيانة ونقل الأجهزة من مكان إلى آخر، أتاح موقع السوق المفتوح قسم خدمات صيانة اللابتوب والكمبيوتر لتختار ما يناسبك وأنت تجلس في منزلك.

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قسم صيانة لابتوب وكمبيوتر على السوق المفتوح

سواء كان جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب الخاص بك يحتاج إلى حل لمشكلة ما أو تحديث أو صيانة دورية، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى السوق المفتوح وتحديداً إلى قسم لابتوب وكمبيوتر، ثم التوجه إلى القسم الفرعي خدمات صيانة، والذي يندرج تحته صيانة لابتوب وكمبيوتر في الأردن، وستجد العديد من الإعلانات والعروض بأسعار ممتازة، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض هذه الإعلانات توفر خدمة الصيانة في الموقع، واستلام وتسليم مجاني أو بتكلفة بسيطة، وكل ما عليك فعله عندما تجد إعلاناً يناسبك هو التواصل مع صاحب الإعلان إما من خلال الاتصال المباشر أو عبر خاصية الدردشة المتوفرة على الموقع.



مميزات السوق المفتوح

يمتاز السوق المفتوح بمنصة سهلة الاستخدام دون أي تعقيدات، إذ ستجد الخدمة أو السلعة التي تريدها ببساطة من خلال تحديد نتائج البحث، فمثلاً في قسم صيانة اللابتوب والكمبيوتر يمكنك تحديد المدينة ونوع الإعلان بالإضافة إلى السعر المطلوب، ناهيك أنّ الإعلانات تُرفق شرحاً وصوراً توضحه بشكل دقيق. تتمتع منصة السوق المفتوح بالمصداقية، وتوفر أعلى معايير الأمان والموثوقية، ويمكن من خلالها تلبية الاحتياجات خلال وقت قصير، إلى جانب التنوع الكبير الذي توفره أمام المستخدم؛ مما يعني خيارات أكثر للانتقاء من بينها ولكافة ما يخطر على البال، كل ذلك دفع ملايين المستخدمين بعرض وشراء الإعلانات في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، كما ويوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته. تشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



كيفية البيع والشراء على السوق المفتوح

للبدء باستخدام السوق المفتوح، ما عليك سوى إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق الذكي والبدء بتصفّح ما يهمك من سلع في الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك، ومن ثم التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال خاصية الدردشة أو عبر الاتصال الهاتفي، أما في حال رغبت بإضافة إعلان فما عليك سوى الضغط على زر "أضف إعلان الآن" واتباع الخطوات الظاهرة أمامك. للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.