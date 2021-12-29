خدمات صيانة عامة في الأردن على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - الصيانة العامة هي من الخدمات العامة التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، فلا شك أننا جميعنا نملك في منازلنا أو أماكن عملنا أجهزة كهربائية وإلكترونية تتطلب صيانة وإصلاحات في بعض الأحيان، ومن جهة أخرى تحتاج أن يتم إجراء صيانة دورية لها للمحافظة عليها لأطول عمر تشغيلي ممكن، للاستفادة منها قدر الإمكان، إلا أن هذا الأمر يأخذ الكثير من الوقت في البحث عن مزود خدمة على مستوى جيد من الكفاءة، لذا عمل موقع السوق المفتوح على توفير قسم على منصته الإلكترونية متخصص بنشر إعلانات العرض والطلب على شتى أنواع الخدمات؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية آلية البحث والوصول إلى المزود المناسب.



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قسم خدمات الصيانة العامة على موقع السوق المفتوح



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