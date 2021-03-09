خريجةُ جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا هبة شبروق ضمن القادة المؤثرين للعام 2021

الوكيل الاخباري - كُرِّمت خريجةُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المهندسة هبة شبروق ضمن مبادرة القادة المؤثرين للعام 2021 التي تعقدها هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية لخريجي الكليات الحاصلة على الاعتماد الدولي (AACSB).

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هذا وهنّأ رئيسُ الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي المهندسة شبروق على إنجازها المستحق، مشيداً بجهودها وريادتها، ومؤكداً على أن الجامعة تفتخر برسالتها العالمية التي كرستها في طلبتها، وأنها لا تقطع صلتها بخريجيها، وتسعى إلى دعمهم في كل ما من شأنه خدمة تقدمهم.



وبدوره أشاد عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور عبد الرحيم أبو البصل بالخريجة المكرمة قائلاً بأنها تعدُّ مثالاً في التأثير الإيجابي لخريجي كليات إدارة الأعمال، وأن الكلية تلتزم برفد المجتمع بقادة يتمتعون بالكفاءة والابتكار.



وشبروق، التي تحمل درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، وماجستير ريادة الأعمال من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، تميّزت في مجال التطبيقات واستشارات حلول الأعمال وإدارة المنتجات، وقدمت حلولاً إبداعية لسد الفجوة السوقية وزيادة الإيرادات، كما شاركت في تأسيس مبادرة "عزوة “ الهادفة إلى مساعدة الفتيات الأردنيات اليتيمات.



ويذكر أن مبادرة القادة المؤثرين السنوية، والتي كرمت في هذه السنة 25 شخصا، تعني بتكريم خريجي كليات إدارة الأعمال الحاصلة على AACSB، والذين يمثل عملهم إنموذجاً للجيل القادم من قادة الأعمال.



كما ويشار إلى أن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال حصلت العام الماضي على الاعتماد الدولي AACSB الذي يعدُّ واحداً من أهم هيئات ومنظمات اعتماد كليات إدارة الأعمال في العالم.



