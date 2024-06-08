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السبت، 08-06-2024 12:48 م

خصم حصري 25% من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي على أجهزة مختارة

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الوكيل الإخباري- في إطار مشاركة الأردنيين فرحتهم بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عرضاً حصرياً يوم التاسع من حزيران الجاري، بخصم يبلغ 25% على تلفاز QLED قياس 65 بوصة وبسعر 719 دينار لدى الشراء من متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: https://shorturl.at/GTnHj، وبنفس نسبة الخصم على المكنسة الكهربائية Jet Stick بالعصا طراز Jet65 بسعر 186 دينار، لدى الشراء من متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: https://shorturl.at/HfjFS.

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ويأتي العرض من حرص الشركة على التفاعل في مختلف المناسبات، خاصة الوطنية، التي تنسجم بروحها مع ثقافتها القائمة على مفهوم الأسرة الواحدة، كما تتماشى مع فلسفتها الرامية لتحسين جودة الحياة، من خلال منتجات وتقنيات "سامسونج" المبتكرة وذات القيمة الحياتية والإنسانية التي تعبر عن مستقبل أفضل عنوانه التميز والإبداع.


وتدعو الشركة زبائنها للاستفادة من هذا العرض ، والذي سيسهل عليهم الارتقاء ببيئة منازلهم من حيث التنظيف القوي والشامل بأداء متقدم مع المكنسة، إلى جانب الاستمتاع بأوقات نوعية وعيش تجارب مشاهدة وترفيه غامرة ومليئة بالذكاء والواقعية بدقة 4K مع التلفاز.

 




 

 


 

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