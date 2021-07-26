خصم 30% على خدمات السوق المفتوح الإعلانية لمدة يوم واحد فقط!

الوكيل الاخباري - يوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تزيد من جودة الإعلانات وفرص البيع بسرعة أكبر، وستحصل من خلالها على عدد إضافي من المشاهدات وانتشار أوسع وإمكانية بيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، ويمكنك الاستفادة من خصم 30% على هذه الخدمات يوم الإثنين الموافق 26 يوليو ولمدة يوم واحد فقط.

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تشمل هذه الخدمات كل من خدمة المتاجر التي تتيح لك الحصول على عدد أكبر من الإعلانات يصل إلى 500 إعلان، وخدمة الإعلانات المميزة التي تضع إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة إعلان التيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر الإعلاني التي تُظهر لك نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بشراء سلعتك أو الاستفادة من خدماتك، إلى جانب كل من خدمة الحُزم للراغبين في شراء مجموعة من الإعلانات المميزة وخدمة إعادة النشر بنسبة خصم كبيرة، وخدمة الإعلان الإضافي عند وصول حسابك للحد الأعلى من الإعلانات، وخدمة المحفظة التي تتيح لك تخزين رصيد لشراء الخدمات وقتما تشاء والاستفادة من مكافآت عديدة.



للحصول على هذا الخصم، يمكن للمستخدمين إضافة إعلان بشكل مباشر والحصول على الخصم بشكل تلقائي، أو التواصل مع فريق المبيعات للمزيد من المعلومات والاستفسارات، ويمكنكم التواصل مع خدمة العملاء في السوق المفتوح من خلال عدة قنوات، أو الاتصال على الرقم 0790180000.



موقع السوق المفتوح



يعد السوق المفتوح من أشهر المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، فهو موقع موثوق وآمن لبيع وشراء كل ما يخطر على البال من بضائع جديدة ومستعملة، إذ ستجد فيه شتى المنتجات والأغراض والسلع ضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية والقوائم والتصنيفات المتنوعة التي يصل عددها إلى 120، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات وغيرها العديد، مما يجذب عدداً هائلاً من المستخدمين في شتى الدول التي يقدم خدماته بها، والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحقق أكثر من 2 مليار مشاهدة شهرياً على الإعلانات الموجودة على المنصة.



أسباب تجعلك تستخدم السوق المفتوح



تعتبر ميزة سهولة استخدام الموقع والتطبيق الذكي من أهم الأمور التي تساهم في جعله من أفضل منصات الإعلانات المبوبة للأفراد والشركات على حدٍ سواء، حيث يحتوي على واجهة رئيسية منظمة وبسيطة وخالية من التعقيدات، الأمر الذي يلعب دور حيوي وفعال في وصول المستخدمين والزوار إلى غرضهم بكل سهولة وسرعة؛ ما عليك سوى إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق الذكي والبدء بتصفّح ما يهمك من سلع في الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك، واختيار الإعلان الذي يناسبك، ثم التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي.