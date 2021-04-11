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خصم 50% على تذاكر الأردنية للطيران

الأحد، 11-04-2021 09:55 م

خصم 50% على تذاكر الأردنية للطيران

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الوكيل الاخباري - احتفالًا بمئوية الدولة الأردنية أعلنت الأردنية للطيران عن خصم ٥٠٪؜ على تذاكرها حتى يوم الاحد المقبل .
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وقالت الشركة في تصريحات صحفية انه وبمناسبة احتفالات المملكة والعالم بمئوية الدولة الأردنية قررت تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50% على جميع رحلاتها المتجهة إلى دبي و الشارقة و القاهرة و إسطنبول و العقبة عن طريق جميع مكاتبها المعتمدة داخل الأردن و خارجها. 

وبينت إن الاحتفال بمئوية الأردن يكمن بأنه يؤسس للدخول إلى المئوية الثانية بخطى واثقة نحو تعزيز مفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس واضحة ثابتة.

و اضافت ان تخفيض سعر التذاكر يأتي احتفالا بمئوية الدولة، بهدف التركيز على إنجازات رافقت عمليات بناء وتأسيس مؤسسات حكومية تخدم المواطنين وتطور عملها خلال المئة عام الماضية، فشهدت القطاعات في الأردن تحت القيادة الهاشمية وعلى مدى مئة عام تطوراً ملحوظا منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 وحتى وقتنا الحاضر.

ومن انجازات الشركة خلال المئوية حصولها على العديد من الشهادات العالمية التي تعد انجازا لشركة وطنية من القطاع الخاص مما يزيد من رفعة وسمعة النقل الجوي الاردني عالميا.

يذكر ان الشركة الأردنية للطيران تأسست عام 1998 وحصلت على شهادة مشغل جوي اردني عام 2000 وتمتلك وتشغل 12 طائرة من طرازات مختلفة ابرزها ايرباص وبوينغ بسعات متوسطة وكبيرة أهمها الايرباص 330 وايرباص 320 وبوينغ 737 وبوينغ 777.

 




 

 


 

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