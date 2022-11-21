خصومات مميزة مع حملات عروض نهاية العام من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن حملات الخصومات المميزة التي ستطلقها في المملكة احتفاءً باقتراب حلول العام الجديد 2023، بما يشمل مجموعة واسعة من منتجات علامة "سامسونج" من الأجهزة المنزلية الرقمية، وذلك بالتزامن مع حلول كل من موسم الشتاء وموسم تخفيضات "بلاك فرايدي" الذي تقيمه الشركة كل عام.

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ومع حلول شتاء 2022/2023، تهدي شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"زبائنها الفرصة لاقتناء مجموعة مختارة من غسالات التحميل الأمامي بتقنية Eco Bubble، ونشافات الملابس الذكيةذات التحميل الأمامي"بتقنية المضخة الحرارية Heatpump، مع خصومات مميزة تصل قيمتها لغاية 15%، ويمكن الاستفادة منها عند التسوّق والشراء عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.

ومع حملة "بلاك فرايداي"، والتي بدأت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني وستستمر حتى نهاية الشهر، ستتيح سامسونج لزبائنها فرصة الحصول على نسبة خصم تصل لغاية 13% على غسالات التحميل الأمامي من سامسونج سعة 7 كغم، باللونين الأسود والأبيض، عند شرائها عبر متجر سامسونج الإلكتروني عبر الرابط، والذين يمكنهم الحصول أيضاً على نسبة خصم تصل لغاية 21% عند شرائهم غسالة التحميل الأمامي سعة 8 كغم و9 كغم، ونسبة خصم تصل لغاية 15% عند شرائهم أي من نشافات الملابس سعة 8 كغم أو 9 كغم، عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني.



هذا وتتضمن حملة "بلاك فرايداي" من سامسونج خصومات تصل لغاية 35% على موديلات محددة من ثلاجات سامسونج، تشمل ثلاجة الباب الفرنسي، وثلاجة الفريزر العلوي، وثلاجة جنباً إلى جنب، عند شرائها عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني.

أمّا مشتري الأجهزة المنزلية Bespoke من سامسونج القابلة للتخصيص، والتي تشمل ثلاجة الفريزر السفلي سعة 340 لتر، وفريزر الباب الواحد القابل للتحويل إلى ثلاجة سعة 223 لتر، فسيحصلون على نسبة خصم 20% عند شرائها عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني.

وتمنح أيضاً حملة "بلاك فرايداي" من سامسونج الزبائن نسبة خصم 19% على مكنسة روبوت Jet Bot + مع محطة التنظيف، ونسبة خصم 20% على مكنسة Jet 60 اللاسلكية بمحركCyclone 12 عند شرائهامن معارض سامسونج.



ويشار إلى أن من المزايا والقيمة المضافة التي تقدمها سامسونج لزبائنها في المملكة من مشتري الأجهزة المنزلية الرقمية من ثلاجات وغسالات ونشافات الملابس، منحهم كفالة مجانية هي الأطول في عمرها على الإطلاق، تصل مدتها إلى20 سنة بدلاً عن 10 سنوات على محرك وضاغط العاكس الرقمي Digital Inverter المعروف بموثوقيته واعتماديته العالية.

وقد جاءت هذه الحملة كجزء من برامج استراتيجية الشركة التسويقية التي تعمل معها على تعزيز حضور علامة "سامسونج" في الحياة اليومية للزبائن والمستهلكين الأردنيين، وتعبيراً عن الالتزام بتقديم الأفضل للأردنيين بما يشمل تقديم أفضل المنتجات ضمن أسعار تنافسية عبر خصومات وعروض مميزة يتم تصميمها لتلبية احتياجات ورغبات مختلف الشرائح وتسهيل حياتهم من خلال تسهيل اقتنائهم للأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز والترفيه المنزلي.