الإثنين 08-03-2021
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الإثنين، 08-03-2021 01:59 م

خصومات مميزة من المركزية تويوتا احتفالًا بعيد الأم

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الوكيل الاخباري - تواصل "المركزية تويوتا "السعي نحو تلبية توقعات عملائها مع العروض المميزة التي تطرحها احتفالًا بالمناسبات السعيدة.

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وبمناسبة عيد الأم، تقدم الشركة حاليًا خصومات على ثلاثة من موديلات تويوتا الأكثر رواجًا، حيث تتيح سيارة تويوتا C-HR بخصم 3,000 دينار، وسيارة تويوتا هايلاندر بخصم 4,000 دينار، وسيارة تويوتا كورولا بخصم 2,500 دينار (تطبق الشروط والأحكام).


ترحب "المركزية تويوتا" بالجميع في معرضها في شارع مكة بالعاصمة عمّان للاستفادة من هذه الخصومات الرائعة التي ستستمر حتى يوم الأحد 21 آذار 2021.


 




 

 


 

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