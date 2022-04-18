خضر العموري الرابح بأول سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من أبشر

الوكيل الاخباري - قام نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري بتسليم الرابح مفاتيح سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة للرابح الأول ضمن أحتفالات أبشر بعيدها الثالث والتي تقدم لعملائها 10 سيارات لـ 10 رابحين نوع MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من خلال سحب شهري على أرقام بطاقات أبشر .



و صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير " بأننا مستمرون معكم ببرنامج المكآفات أبشر ومتبقي 9 سيارات ضمن الحملة بواقع سيارة شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".



وأضاف أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او من خلال تطبيق محطات المناصير ، وأكد على الاستمرار بإستخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والعديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم.



ألف مبروك للرابح الأول السيد رائد خضر عبد الحافظ العموري وهو من محافظة العاصمة وهو عميل للشركة ويستخدم بطاقة أبشر منذ ثلاث سنوات بحكم عمله وهو من نشامى التكسي الأصفر.



بالتوفيق للجميع بالسحب القادم يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022 وذلك عن حركات تعبئة شهر 4 الحالي.



نذكر انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير اوالمحطات التابعة لها ، ونؤكد على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصر فقط يجب تفعيل البطاقة قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها، وذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة او الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.



* الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 4971

*تطبق الشروط والأحكام.

للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:

https://bit.ly/35IgoRu



لمشاهدة فيديو إجراء السحب على اول سيارة https://fb.watch/ct5nrONCX-/



أبشر... فيكم بتكبر وبتفتخر.



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