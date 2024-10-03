خلف الكواليس مع "Galaxy Ring": كيف يغير التخطيط مستقبل إدارة الصحة؟

الوكيل الإخباري- منذ أكثر من 3000 عام، وتحديداً في مصر القديمة، كانت الخواتم تجسد قيماً مختلفة عبر تاريخ البشرية، مثل الحب، والقوة، والتعبير عن الذات. أمّا الآن، ومع الكشف عن ‘Galaxy Ring’ الجديد من سامسونج للإلكترونيات، أصبحت الصحة واحدة من تلك القيم.

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يُعد ‘Galaxy Ring’ الجهاز الأصغر والأخف وزناً في مجموعة الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج، ويتميز بتصميمه الذي يناسب أصابع المستخدمين مثل الخاتم التقليدي. وبفضل تزويده بأحدث المستشعرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من سامسونج، يقدّم "Galaxy Ring" تجربة متطورة لإدارة الصحة.



وقد أجرى فريق غرفة أخبار سامسونج مقابلة مع سونغجين كيم ويوجين روه من مجموعة تخطيط المنتجات القابلة للارتداء في قسم تجربة الهواتف المحمولة بسامسونج للإلكترونيات، لاكتشاف كيف تم تطوير وتصميم "Galaxy Ring".



تصميم فائق الصغر ومثالي لمراقبة الصحة على مدار الساعة

ما الفكرة التي قادتكم إلى ابتكار ‘Galaxy Ring’ ، الذي يُعد إضافة جديدة كليًا إلى مجموعة الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج؟



كيم: كنا نستكشف فرصاً جديدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، مع التركيز بشكل خاص على مجال إدارة الصحة الذي يشهد نمواً سريعاً، وهذا البحث قادنا إلى الوصول للشكل المثالي الذي يمكن أن يوفر بيانات صحية دقيقة ومستدامة لتقديم حلول صحية لكل فرد، وبعد تقييم عدة أشكال، وقع اختيارنا على الخاتم، فهو صغير الحجم وخفيف الوزن وسهل الاستخدام، ويمكن ارتداؤه طوال اليوم.





سونغجين كيم



ما هي الفوائد الرئيسة التي يوفرها Galaxy Ring لإدارة الصحة؟

روه: يُعتبر النوم أساس الصحة، وانطلاقاً من ذلك تمّ تصميم ‘Galaxy Ring’ لتوفير الراحة التي تسمح بارتدائه أثناء النوم، ويمكن أن يصل عمر البطارية حتى أسبوع كامل دون الحاجة لإعادة الشحن، ما يجعله مثالياً لجمع بيانات دقيقة وشاملة عن النوم. علاوة على ذلك، يقوم Energy Score بتحليل جودة النوم ومستويات النشاط ومعدل ضربات القلب أثناء النوم وبيانات تقلب معدل ضربات القلب أثناء النوم لتقديم مؤشر صحي يومي للمستخدمين.







يوجين روه





ما العوامل التي تم مراعاتها أثناء عملية التصميم؟

كيم: لتحقيق أقصى استفادة من تصميم الخاتم، قمنا بفحص الأهمية التاريخية والبيولوجية للخواتم قبل أن ندمج هذه الأفكار في المنتج. على سبيل المثال، اعتمدنا تصميماً بسيطاً وعصرياً ومنحنياً للداخل لتعزيز قيمة ‘Galaxy Ring’ كإكسسوار أنيق يمكن ارتداؤه يومياً. إضافة إلى ذلك، تم تصميم علبة الشحن والتغليف بشكل يشبه الصدف، مستوحى من علب المجوهرات، ما يرفع من جودة المنتج ويُبرز الاهتمام بأدق التفاصيل التي يلمسها المستخدمون.





علبة التغليف والشحن لـ ‘Galaxy Ring’



تم تحديد عمر البطارية بناءً على اختبارات أجريت على حجمي 12 و 13 ‘Galaxy Ring’ ، حيث يمكن أن تدوم البطارية حتى 7 أيام بعد شحنها بالكامل. يختلف عمر البطارية حسب حجم الخاتم. تعتمد هذه النتائج على اختبارات داخلية أجرتها سامسونج لأنماط استخدام نموذجية. تم إجراء الاختبارات باستخدام نسخة ما قبل الإصدار للجهاز في سيناريوهات تضمنت تتبع النوم لمدة 6 ساعات، واكتشاف التمارين تلقائيًا لمدة ساعة و30 دقيقة، إلى جانب عدد من الأحداث المحددة (مثل 20 مرة من إعادة الاتصال بعد انقطاع، 3 مرات من تغيير إعدادات تطبيق ‘Samsung Health’، نصف مرة من تشغيل ميزة ‘Find My Ring’ ، و3 دقائق من استخدام الإيماءات)، مع افتراض استخدام الجهاز لمدة 24 ساعة يوميًا.



قد يختلف عمر البطارية الفعلي بناءً على أنماط الاستخدام المختلفة، أو طراز الجهاز، أو الشركة المصنعة للبطارية. السعة المقدرة للبطارية هي 17 مللي أمبير لأحجام ‘Galaxy Ring’ 5,6,7 (حيث يمكن أن تستمر البطارية حتى 6 أيام بعد الشحن الكامل)، و18.5 مللي أمبير للأحجام 8,9,10,11 (حيث يمكن أن تستمر البطارية حتى 6 أيام بعد الشحن الكامل)، و22.5 مللي أمبير للأحجام 12,13 (حيث يمكن أن تستمر البطارية حتى 7 أيام بعد الشحن الكامل). تم إجراء الاختبارات باستخدام كابل شحن سريع USB Cمحول طاقة سامسونج 25 WUSB C. يختلف وقت الشحن بناءً على الإعدادات، أنماط الاستخدام، والعوامل البيئية؛ وقد تختلف النتائج الفعلية.



السعي نحو تجربة استخدام مريحة وبسيطة

ما هو الجانب الأساسي الذي ركزتم عليه خلال عملية التخطيط؟

كيم: كان هدفنا الرئيس تقديم رؤى صحية مفيدة للمستخدمين، ولذلك أجرينا نقاشات واسعة مع فريق الصحة الرقمية والأقسام المعنية الأخرى. ومن أبرز نتائج هذا التعاون هو إدخال ميزة ‘Energy Score’ في تطبيق Samsung‘Health’. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تلقي رؤى صحية مخصصة مدعومة بتقنية Galaxy AI لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية . ويمثل هذا الابتكار خطوة جديدة نحو إدارة الصحة بشكل فعال ومستقل، متجاوزاً المراقبة التقليدية ليقدم للمستخدمين إرشادات ورؤى قيّمة لنمط حياة صحي.





يحتوي ‘Galaxy Ring’ على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، ومقياس تسارع، ومستشعر لدرجة حرارة الجلد



روه: كانت الراحة والمظهر الجمالي من أولوياتنا الأساسية، لقد فوجئ المستخدمون بمدى خفة وزن الخاتم. خلال مرحلة التخطيط، أجرينا أبحاثاُ مكثفة وشاملة لضمان أن يكون الجهاز مريحاً وخفيف الوزن، كما حرصنا على اختيار الألوان بعناية لتلبية مختلف الأذواق.





يتوفر ‘Galaxy Ring’ بألوان: التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي، والتيتانيوم الذهبي

ما هو التحدي الأكبر الذي واجهتموه في تصميم ‘Galaxy Ring’ ؟

روه: كان تصميم وتنفيذ الحركات تحديًا كبيرًا. ولضمان تكامل أجهزة ‘Galaxy مع بعضها أخذنا في الاعتبار العديد من سيناريوهات الاستخدام المختلفة لضمان أن يكون المنتج عمليًا وسهل الاستخدام للجميع، ونتيجة لذلك، قمنا بإضافة ميزة إيقاف المنبه التي تتيح للمستخدمين إيقاف منبه الاستيقاظ على هاتف ‘Galaxy’ الذكي من خلال النقر مرتين على ‘Galaxy Ring’. هذه الحركة يمكن استخدامها أيضاً للتحكم في كاميرا هاتف ‘Galaxy’ الذكي، ما يعزز الترابط بين الأجهزة.



ما هو أكثر رد فعل مميز تلقيتموه منذ إطلاق ‘Galaxy Ring’ ؟

كيم: على عكس ما فعلناه مع منتجاتنا السابقة، أطلقنا مقاطع تشويقية لـ ‘Galaxy Ring’ قبل الكشف الرسمي عنه بهدف جذب الانتباه. ما زلت أتذكر بوضوح كيف أن التفاعل والحماس للجهاز فاق توقعاتنا عند الكشف عنه. هذا الاهتمام الكبير منح الفريق طاقة إيجابية قوية للعمل على المنتج، ما زاد من حماسنا خلال المرحلة الأخيرة من الإطلاق، وأنا فخور بأن أقول إن كل عضو في الفريق عمل بجد للوصول بالجهاز إلى أعلى مستويات الجودة.



روه: أكثر ما أسعدني في تعليقات المستهلكين كان قول أحدهم: "أحببت كيف يمنحني هذا الجهاز معلومات صحية شاملة، من النوم إلى التمارين، وكل ما قمت به هو ارتداؤه". كثيراً ما نسمع أن الجهاز مريح لدرجة أن المستخدمين ينسون أنهم يرتدونه. هذا يجعلنا فخورين، لأنه يظهر أن تركيزنا خلال مرحلة التخطيط أثمر عن نتائج ملموسة. نحن ممتنون لأن المستخدمين قدّروا جهودنا في تقديم تجربة فاخرة ومتميزة، بدءاً من التصميم الجمالي لـ ‘Galaxy Ring’ إلى علبة الشحن ومجموعة أدوات القياس العملية التي تتيح للمستخدمين تحديد مقاس الخاتم مسبقاً.





(من اليسار) سونغجين كيم ويوجين روه يناقشان عملية التخطيط ل‘Galaxy Ring’.

التمهيد لعصر جديد في إدارة الصحة

باختصار، كيف تصف ‘Galaxy Ring’ ؟