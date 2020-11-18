خمسة أسباب تجعلنا نحب ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة المتاحة الآن في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - ربما تكون قد سمعت الكثير عن أحدث ساعة ذكية من هواوي تمزج بين تقنية هواوي الرائدة والتصميم الأنيق مما يجعلها مثالية.

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يمكن لكل مُحبي الأزياء ارتداؤها! تتوفر ساعة Huawei WATCH FIT في السوق الأردني ابتداءً من اليوم، 17 تشرين الثاني، وهي الساعة الذكية المثالية التي تجمع التكنولوجيا والموضة معًا. وإليك خمسة أسباب تجعلنا نحبها ونرغب باقتنائها فورًا:



أطلق العنان لأسلوبك الخاص مع شاشة أنيقة بدقة عالية



غيّرت ساعة Huawei WATCH FIT فكرة أن الأجهزة القابلة للارتداء هي مجرد ملحقات أو أدوات تقنية تستخدم للقيام ببعض المهام البسيطة فقط. تجمع هذه الساعة الذكية بين شاشة AMOLED كبيرة قياس 1.64 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 70%. الشاشة نابضة بالحياة ومليئة بالألوان لتقديم تجربة مشاهدة غامرة.

كذلك، تأتي ساعة Huawei WATCH FIT مع أكثر من 130 نمطًا رائعًا لوجه الساعة للتعبير عن شخصيتك الفردية، فيمكنك الحصول على واجهة للعمل، وأخرى لإطلالة غير رسمية، وحتى واحدة عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية، كما بإمكانك أيضًا ضبط الخلفية على إحدى صورك المفضلة من هاتفك.

وإلى جانب ذلك، تزن ساعة Huawei WATCH FIT 21 جرامًا فقط (بدون الحزام)، لتعطي مظهرًا خفيفًا وأنيقًا على المعصم، وتكون بمثابة اللمسة النهائية المكمّلة لكل مظهر بطريقة خفيفة ومريحة.



بطارية تدوم طويلاً



أنت بالتأكيد ستستخدم ساعتك الذكية لأكثر من مجرد التأكد من الوقت. في الآونة الأخيرة، توفر لنا الساعات الذكية مجموعة من الميزات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على البطارية. لا داعي للقلق، تأتي ساعة Huawei WATCH FIT مع بطارية يمكن أن تستمر لمدة 10 أيام بشحنة واحدة.

يمكنك أيضًا إعادة شحنها بسرعة بفضل دعمها لتقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن تحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد، في حين أن نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة 70%.



حافظ على صحتك



ساعة Huawei WATCH FIT قادرة على مراقبة وتتبع البيانات الصحية الدقيقة. على سبيل المثال، يمكن لـ Huawei WATCH FIT مراقبة تشبع الأكسجين في الدم(SpO2) ، وهو تركيز الأكسجين في دمك ومؤشر فسيولوجي مهم لصحة جهازك التنفسي. يمكنك أيضًا تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بك، وذلك بفضل تقنية Huawei TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.

وفي الوقت نفسه، تساعد تقنية Huawei TruSleepTM 2.0 في قياس جودة النوم أيضًا والتي تتضمن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتنفس أثناء النوم وتحليلات البيانات الضخمة. لا تقوم تقنية Huawei TruSleep ™ 2.0 بحساب مدة نومك تلقائيًا فقط؛ بل يمكنها أيضًا تحديد اللحظات التي تنام وتستيقظ فيها، ونسبة النوم الخفيف إلى النوم العميق، وحركة العين السريعة (REM).

يمكن أن تساعدك هذه البيانات على تحديد أي من مشاكل النوم الست النموذجية بدقة: الأرق، والنوم الضحل، والاستيقاظ ليلاً، والاستيقاظ في الصباح الباكر، والأحلام المفرطة، ونمط النوم غير المنتظم.



أخيرًا وليس آخرًا، تأتي ساعة Huawei WATCH FIT مزودة بتقنية Huawei TruSeen™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب. يمكن لهذه الميزة مراقبة معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع ودقيق، مما تتيح لك رعاية صحة قلبك بشكل أفضل.

تعمل ميزة مراقبة القلب في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة في اليوم، وتنبهك أيضًا عندما يكون معدل ضربات قلبك مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا لأكثر من 10 دقائق.

نوع جديد ومختلف من اللياقة البدنية



تلبي ساعة Huawei WATCH FIT احتياجات اللياقة البدنية الخاصة بك وتقدم في هذا الصدد دورات تدريبية خاصة وتعليمات احترافية. تأتي هذه الساعة الذكية مع مجموعة واسعة من ميزات اللياقة الذكية لبدء أسلوب حياة نشط جديد.

يعدّ المدرب الشخصي المتحرك مجرد واحدة من ميزات اللياقة البدنية الفريدة في ساعة Huawei WATCH FIT. تأتي الساعة الذكية مع 12 دورة لياقة بدنية متحركة و44 تمرينًا قياسيًا مدمجًا فيها.

تدعم ساعة Huawei WATCH FIT 96 وضعًا للتمرين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعة الجديدة اكتشاف وضع التمرين تلقائيًا باستخدام مستشعر معدل ضربات القلب وخوارزمية اكتشاف التمرين.

تمنحك تقنية هواوي الذكية إرشادات تشغيل في الوقت الفعلي ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب. سواء أكنت مبتدئًا أو محترفًا، فجميع دورات اللياقة البدنية جاهزة لك مع ساعة Huawei WATCH FIT.



مساعدة شخصية ذكية لأنشطتك اليومية الذكية



تجمع ساعة Huawei WATCH FIT ما بين الأناقة الكلاسيكية للساعة التقليدية، والتكنولوجيا الذكية للساعات الذكية، وتأتي مع بعض الميزات الذكية والمثيرة التي تساعد على جعل الحياة اليومية أكثر راحة. على سبيل المثال، المكالمات الواردة وتذكيرات الرسائل، وإمكانية التقاط الصوّر من عن بُعد عندما لا يكون هاتفك معك، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى.



إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة، فهذه الميزات مع تصميمها المذهل كافية لإقناعك بالحصول على ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة التي يمكنها أن تكون رفيقك المثالي سواء للعمل أو في الأيام العادية أو التدريبات النشطة.

تتوفر ساعة Huawei WATCH FIT في السوق الأردني ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني الجاري بسعر 83 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي، الوردي الساكورا، الأخضر المشرق، والأسود الحالك، ويمكنك شراؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit/، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



