خمسة أسباب تجعلنا نحب هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد القوي ذا الشاشة الضخمة

الوكيل الإخباري - إذا كنت تحب الأجهزة التقنية الرائعة، وخاصة الهواتف الذكية الأنيقة، فإليك شيئًا يجعلك متحمسًا! أطلقتهواوي مؤخرًافي الأردن أحدث هواتفها الذكية، HUAWEI novaY90، وهو هاتف مثالي للمستخدمين الشباب الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة غامرة، وعمر بطارية محسن مع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط وبطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير. وما يجعله أكثر جاذبية سعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت ونظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مثير للإعجاب.

يطلق على HUAWEI nova Y90 اسم النجم القوي؛ حيث يأتي مع شاشة ضخمة، ويتوفر بثلاثة ألوان رائعة هي:أخضر زمردي Emerald Green، وأسود منتصف الليل Midnight Black، وأزرق كريستاليCrystal Blue.

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شاشة HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة للحصول على مجال رؤية أوسع

يتميز هاتف HUAWEI novaY90 بشاشةعرض كاملة دون حواف HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة؛ حيث يتيح لك عرض المحتوى الخاص بك على نطاق أوسع.

وتمنحك الحواف فائقة النحافة نسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 94%، إلى جانب معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، لتحصل على تجربةٍ غامرة وأكثر سلاسة - وخاصة عند اللعب.

وإضافة إلى ذلك، ولتوفير تجربة قراءة مريحة، تدعم شاشة الهاتف ميزات مثل التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لزيادة تحسين تجربة مشاهدة المستخدمين.



خاصية الشحن الفائق مع HUAWEI SuperCharge بقوة 40واط

يمنحك هاتف HUAWEInova Y90 ميزة الشحن الفائق بقوة 40 واط. فعند القيام بشحن الجهاز لمدة 10 دقائق فقط،يمكنك تشغيل هاتفك الذكي لساعات،كما يمكنك الاستمتاع بـ 2.3 ساعة من الألعاب فقط عن طريق شحن الهاتف لمدة 10 دقائق. وإضافة لذلك، يحتوي الهاتف على وظيفة مساعد صحة البطارية للكشف بذكاء عن حالة صحة البطارية، وتذكير المستخدم باتخاذ إجراء في الوقت المناسب.

ليس ذلك فحسب، بل إنه يجعل الشحن أسرع وأكثر ذكاء وأمانًا مع طبقات متعددة من الحماية.



بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير لعمر بطارية يدوم طويلًا

لم يعد الهاتف الذكي المزود ببطارية صغيرة كافيًا لنمط حياتنا الحالي.

ولكن مع هاتف HUAWEInova Y90، يمكنك استخدام الهاتف لمدة يوم كامل بعد الشحن الكامل للبطارية الكبيرة سعة 5000 ميللي أمبير. وبفضل عمر البطارية طويل الأمد، لا داعي للقلق باستمرار بشأن نفاد البطارية. وبدلًا من ذلك، ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع بالترفيه.



مساحة التخزين الكبيرة

نظرًا لأن هاتف HUAWEInova Y90 يأتي بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ويتوفر بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مساحة تخزين واسعة لتطبيقاتهم أو ألعابهم أو ملفاتهم المفضلة للعمل والدراسة.



نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي للحصول على صور عالية الدقة

كونك مثل معظم الناس، فأنت تستمتع بالتقاط الصور للحظات حياتك. ولتأخذ وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى المستوى التالي، يتكون نظامالكاميرا الثلاثية المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل في هاتف

HUAWEInova Y90 من كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ما يوفر لكتجربة تصوير رائعة.

وعلاوة على ذلك، يتيح الوضع الليلي الفائق للمستخدمين التقاط مشاهد ليلية، حتى في ظل بيئة تصوير منخفضة الإضاءة، بتفاصيل أكثر إشراقًا ووضوحًا.

لم يكن من السهل من قبل التقاط هدف متحرك، لكن بفضل وظيفة لقطة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد خوارزمية اكتشاف الحركة المطورة ذاتيًا من هواوي، يمكنك اليوم التقاط صور لأي أهداف وأشياء متحركة واغتنام كل لحظة مثيرة. ومن المثير للاهتمام أيضًا، يأتي الهاتف ببعض الميزات المفيدة التي تساعدك على تحقيق إبداعك.

ويدعم هاتف HUAWEInova Y90 التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر للتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، كما يأتي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن في هاتف HUAWEInova Y90؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.

يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:t.ly/snqa،أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

