خمسة أسباب تجعل هاتف HUAWEI nova 9 الجديد رائد عصره وملك الكاميرات الذي ننتظره!

الوكيل الاخباري - يتميز هاتف HUAWEI nova 9؛ أحدث هاتف من سلسلة هواتف HUAWEI nova المحبوبة والشهيرة بتصميم مذهل ولون جديد وفريد -اللون رقم 9 –Colour No. 9، وإعداد مذهل لكاميرا ذات رؤية فائقة بدقة 50 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة –HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط لجميع احتياجاتك الترفيهية، إلى جانب مجموعة من ميزات الجهاز الفائق–Super Device، وواجهة المستخدم EMUI 12 التي تجعله أفضل أداة تقنية يمكنك الحصول عليها الآن.فيما يلي خمسة أسباب تجعلنا نحب هذا الهاتف الجديد، المتوفر حاليًا للطلب المسبق في الأردن!



1- تصميم أنيق ومميز

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 بلون مثير مع اسم جديد تمامًا: اللون رقم 9–Colour No. 9، هذا اللون عبارة عن مزيج من تدرجات اللون الأزرق والأرجواني منخفض التشبع يمتزج بدقة مع الجسيمات المتلألئة لتشكيل طيف لوني يمنحك مظهرًا رائعًا. في ظل الإضاءاتالمختلفة، يعكس اللون النهائي أنماطًا زاهية وملونة.

اضافة اعلان

تحت دائرة ضوئية، يضيء الجهاز بأكمله ويتألق.

يتميز الهاتف بشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة يمكنها عرض 1.07 مليار لون، وتدعم معدل تحديث الشاشة يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز وتدرج ألوان P3 لإنتاج مرئيات أكثر سلاسة وغامرة مليئة بالتفاصيل.

وبفضل تصميمه الرفيع جدًا الذي يبلغ 7.77 ملم ووزنه الذي يبلغ 175 جرامًا،فإن الهاتف ملائمًا ليديك.

تتميز أجهزة الكاميرا الأكثر قوة بتصميم بسيط مشابه للمظهر القديم، ولكنها تأتي مع شعار حلقة "nova" الذي يسلط الضوء على تصميم الـStar Orbit Ring، مما يجعله أكثر وضوحًا وجاذبية.



2- إعداد مذهل لكاميرا الرؤية الفائقة بدقة 50 ميجابكسل

يتميز نظام الكاميرا الخلفية بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو، وكاميرا عمق.

تحتوي الكاميرا على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.56 بوصة وRYYB CFA بحساسية عالية للضوء، حيث يجمع إضاءة أكثر بنسبة 40% مقارنة بمستشعر RGGB القياسي.

يتيح ذلك للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن عدم تعريض الأجزاء الساطعة من الصورة للضوء بشكل مفرط، بينما تكون المناطق المظلمة واضحة ومليئة بالتفاصيل.



بمجرد أن تلتقط أجهزة الكاميرا صورة،تبدأ ميزة XD Fusion Engine في العمل، باستخدام تقنيات التصوير الحاسوبي المتطورة لتحسين تفاصيل الصورة وجودتها بشكل كبير.



3- ميزات مدونات فيديو رائعة للكاميرا الأمامية

بالنسبة لاحتياجات صور السيلفي وتدوين الفيديو، يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل قادرة على تسجيل مقاطع فيديو سيلفي بوضوح وبدقة 4K.

وباستخدام الهاتف يمكنك التبديل بسهولة بين الكاميرات الأمامية والخلفية باستمرار أثناء التسجيل لإنتاج مقطع فيديو واحد يضم كلتا اللقطتين دفعة واحدة.

يمكنك أيضًا استخدام ميزةالفيديو مزدوج العرضDual-View Video لإظهار المظهر الأمامي والخلفي في آنٍ واحد، أو لوضع لقطة مكبرة وصورة واسعة معًا، وكلاهما تم التقاطهما بالكاميرا الخلفية، في إطار واحد.

مرة أخرى،تحدثعملية التبديل بين الكامرتين بسلاسة، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو فريدة بمجرد الضغط على زر التسجيل. باستخدام تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات.

وعلاوة على ذلك، تم تبسيط عمليات التحرير المعقدة بفضل بحث الفيديو وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة.



4- شحن فائق السرعة لمزيد من المتعة مع HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط

يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على بطارية بعمر طويل تبلغ 4300 ميللي أمبير، وهي مدعومة بشحن فائق السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط. توفر 15 دقيقة فقط من الشحن53% من طاقة البطارية،ويحتاج الهاتف إلى 38 دقيقة لشحن البطارية بالكامل.

عندما يستغرق الأمر وقتًا طويلاً مثل روتينك الصباحي أو وقت تناول وجبتك، فلن تقلق أبدًا بشأن نسيان شحن هاتفك مرة أخرى!



5- ميزات مستقبلية لجهاز فائق -Super Device وواجهة المستخدمEMUI 12

يعمل هاتفHUAWEI nova 9 على واجهة المستخدمEMUI 12، ويوفر استجابة تحكم سلسة وسريعة.

سواء كان ذلك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، أو الدراسة، أو الاتصال عن بُعد، أو اللعب، أو الترفيه، يوفر الهاتف الذكي الجديد تفاعلًا جديدًا تمامًا في جميع السيناريوهات يكون مباشرًا وسريعًا وسلسًا وموثوقًا.



مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device.

تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعات FreeBuds وجهاز MatePadاللوحي وحاسوب MateBook المحمول.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي،أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيطهذه الميزة بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.

ومع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل الهاتف أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المسبق في الأردن لغاية 18 كانون الثاني الجاري بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعةHUAWEI Freelace ، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي:https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-9، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://www.cellavenuestore.com/ar/product/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a-nova-9/.

ويأتي الهاتف باللون رقم 9 واللون الأسود مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.

