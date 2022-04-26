خمسة أسباب تجعل HUAWEI nova 9 SE الجديد الهاتف المثالي بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

الوكيل الاخباري - يتوفر هاتف HUAWEInova 9 SE حاليًا في الأردن، وهو هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة لجيل الشباب بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية، وأحدث عضو في عائلة هواتف nova 9.

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لقد سمعنا جميعًا الكثير عن هاتف HUAWEI nova 9 السابق بلونه المبتكر - اللون رقم 9، والكاميرا الفائقة بدقة 50 ميجابكسل. وقد قررت هواوي توسيع عروضها هذه مع الهاتف الرائع HUAWEI nova 9 SE ونظام الكاميرا القوي بدقة 108 ميجابكسل الذي يوفر جودة صور رائعة، والشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط –HUAWEI SuperCharge، بالإضافة إلى التصميم المذهل.

علاوة على ذلك، توفر تحسينات واجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة أداءً سلسًا واتصالًا سلسًا بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White، وMidnight Black.



التقط الصور ليلًا ونهارًا

بالنسبة لمعظم الشباب، فإن أول ما يبحثون عنه في الهاتف الذكي هو مجموعة رائعة من الكاميرات. وبالنظر لهذه الاحتياجات، يأتي هاتف HUAWEInova 9 SE مزودًا بنظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجابكسل مدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع المستشعر الأكبر وتقنية التصوير المتطورة، يلتقط الهاتف ما تراه بتفاصيل واضحة ودقة عالية. يتيح لك وجود عدد كبير جدًا من وحدات البكسل تكبير الصورة ثلاث مرات دون أي خسارة في الجودة.



مع هاتف HUAWEInova 9 SE، يمكنك أيضًا الاستمتاع بميزة التصوير الليلي الفائق - Super Night Shot. تتيح لك هذه الميزة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، وزيادة السطوع مع تقليل الضوضاء وتعزيز النطاق الديناميكي. تدعم ميزة Super Night Shot أيضًا صور السيلفي. علاوة على ذلك، تقوم ميزة AI High-Res Shot بضبط معلمة مصراع الكاميرا بناءً على الهدف. نتيجة لذلك، يمكنها ضمان ظهور صورك بوضوح حتى إذا كنت تقوم بتصوير أهداف متحركة.



تجربة شحن سريع تُجنّبك القلق

يحب الجميع الهاتف الذي يتم شحنه سريعًا. مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE بنسبة تصل إلى 60% في 15 دقيقة فقط أو شحنه بالكامل في 36 دقيقة.



شاشة غامرة على جسم أنيق

تواصل هواوي دفع الحدود بجودة العرض والتصميم. في هاتف HUAWEInova 9 SE، تحصل على شاشة مقاس 6.78 بوصة ذات حواف رفيعة جدًا لتجربة مشاهدة غامرة. يبلغ قياس الحواف 1.05 مم فقط مع نسبة شاشة مذهلة تبلغ 94.85%، كما أنّ الهاتف نحيف للغاية وتبلغ سماكته 7.94 ملم فقط.

يتوفر الهاتف بلون Crystal Blue الجديد، المصنوع من زجاج ثلاثي الأبعاد للحصول على تأثير لامع وملمس واضح باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطلاء ثنائي الطبقات. ويحتوي الهاتف أيضًا على تصميم كاميرا Star Orbit Ring الأيقوني بالخلف. وكما هو الحال دائمًا، يمنح التصميم الكلاسيكي إحساسًا مطمئنًا بالجمال.



مثالي لمدونات الفيديو وإنشاء مقاطع فيديو رائعة على منصات التواصل الاجتماعي!



إحدى الميزات التي سيحبها الشباب في هاتف HUAWEI nova 9 SE هي التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر. باستخدامها، يمكنك التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة وحفظ لقطاتك كملف واحد. وبالمثل، مع ميزة تسجيل فيديو مزدوج العرض -Dual-View Video، يمكنك استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في وقت واحد في مقطع فيديو واحد.

علاوة على ذلك، يمكنك تصوير لقطة مكبرة وواسعة الزاوية للغاية في وقت واحد. سيوفر ذلك لك الكثير من الوقت الذي كنت تقضيه في تجميع العديد من مقاطع الفيديو معًا. مع ذلك، وعندما تريد تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لإنشاء مدونات فيديو بتأثيرات ذات مظهر احترافي.



تجربة مستخدم سلسة مع واجهة المستخدم EMUI 12

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEInova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً وإنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. وعند إقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت، تكون التجربة بديهية وسهلة.



مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share.



صُمم هاتف HUAWEInova 9 SE للشباب للتعبير عن أنفسهم وإطلاق العنان لإبداعهم، وهو هاتف ذكي قوي يتميز بتصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة وتصميم مذهل، وذلك ما نحبه تمامًا!



يتوفر أحدث هاتف من هواوي حاليًا في الأردن، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 51 دينار؛ والتي تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud.

ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

يمكنك اقتناء هذا الهاتف الرائع اليوم من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



يمكنك أيضًا الحصول على هذا الهاتف المثالي المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط باستبدال هاتفك القديم والحصول على خصمٍ إضافي في مركز هواوي المعتمد في كلٍ من الجاردنز وإربد والزرقاء، ومتجر هواوي لتجربة العملاء في مكة مول.