خمسة أسباب تدعوك لاقتناء الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro للتعلّم عن بُعد

الوكيل الاخباري - مع شيوع عملية التعلّم عن بُعد، ازداد الطلب الآن على الأجهزة المزودة بميزات تعليمية غنية.

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ومن هنا، فإن ذلك التناغم والتكامل غير المسبوقين بين عتاد الأجهزة والبرمجيات في الجهاز اللوحيHuawei MatePad Pro يمثّل جهازًا لوحيًا تعليميًا من الدرجة الأولى، مقرونًا بأداء متميز، وقدرات مبتكرة.



كما قد تعلم، فإن معظم التطبيقات التعليمية الخاصة بالأجهزة اللوحية تم تطويرها بناءً على نظام تشغيل الهاتف، والذي يعدّ الأكثر ملائمة عند استخدام الجهاز في الاتجاه الرأسي.

ومن العيوب الأخرى للتطبيقات التعليمية الخاصة بالأجهزة اللوحية عدم وضوح المحتوى المعروض في معظم الأحيان بسبب حجم الشاشة، والذي قد يضرّ بالبصر.

هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الأجهزة اللوحية، ولكن ليس بالنسبة للجهاز اللوحيHuawei MatePad Pro الذي يتميز بشاشة Huawei FullView قياس 10.8 بوصة، ودقة عالية تبلغ2560x1600 ، وحواف فائقة النحافة قياس 4.9 مم، وبأعلى نسبة شاشة إلى الجسم تصل إلى 90%، لتجربة مشاهدة ساحرة.



يتم عرض التطبيقات التعليمية بشكل صحيح في الاتجاه الرأسي فقط، مما قد يحد من تأثيرها نوعًا ما. يأتي الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro بميزة مُضاعف التطبيق APP Multiplier Huawei الجديدة، والتي تعدّ ميزة مبتكرة، تتيح عرض عدة نوافذ من التطبيق نفسه في الاتجاه الأفقي.



على سبيل المثال، عندما يتم تفعيل ميزة مُضاعف التطبيق APP Multiplier Huawei لأحد التطبيقات، سيكون بالإمكان استعراض الشاشة الرئيسية للتطبيق على الجهة اليسرى من الجهاز، وتصفّح البرامج التعليمية على الجهة اليمنى، مما يسهّل عملية التعليم الفعّال.

وعلاوة على ذلك، واعتبارًا من أواخر شهر آذار 2020، تم بالفعل دعم أكثر من 3000 تطبيق على مُضاعف التطبيق Huawei APP Multiplier. تعمل هذه الميزة البارزة على الارتقاء بتجربة العرض والتصفّح لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الترفيه، والتسوّق، إلى جانب التطبيقات المخصصة للعمل.



يدعم الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro أيضًا ميزة النوافذ المتعددة Multi Window التي تتيح إمكانية عرض تطبيقين على الشاشة نفسها.

ولتفعيل هذه الميزة، ما عليك سوى التمرير سريعًا من حافة هاتفك لعرض الزر العائم، واسحب التطبيقين اللذين ترغب بعرضهما ليظهرا جنبًا إلى جنب.

وإذا كنت ستفتح تطبيقًا للتعلّم عبر الإنترنت، على سبيل المثال، سيكون بالإمكان عرضه على الجهة اليمنى، وفتح مفكّرة Huawei Notepad على الجهة اليسرى لتدوين الملاحظات.



يأتي الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro مزودًا بمجموعة شرائح Kirin 990 SoC التي تجعل من المهام المختلفة عملية سهلة في جميع الأوقات. أما البطارية عالية السعة 7250 ميللي أمبير، والشحن السريع القياسي بقدرة 40 واط، فإنهما يضمنان مواصلة عمل الجهاز لفترات طويلة.



يتميز الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro بشاشة قياس 10.8 بوصة، ودقة 2K، وخاصية حماية البصر الحاصلة على اعتماد من قِبَل TÜV Rheinland، والتي تحمي بشكل فعّال من إجهاد العين.

يمكن أن يكون هذا الجهاز هو الهبة التي جاءت للطلبة أو المستخدمين بكثافة لهذه الأجهزة، والذين يقضون أوقاتًا طويلة يوميًا أمام الشاشة. يدعم الجهاز اللوحي أيضًا مجموعة واسعة من الميزات المريحة للبصر، بما في ذلك مرشّح الضوء الأزرق، وخاصية التذكير بوضعية الجلوس، والتذكير بحساسية الضوء والحركة، ووضعية الكتاب الإلكتروني.



يتوفر الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro في الأردن باللون الرمادي الليلي، ويمكنك اقتناؤه الآن بسعر 499 دينارًا، في حين يمكنك شراء لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية بسعر 69 دينارًا، وقلم Huawei M-Pencil بسعر 45 دينارًا، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/huawei-matepad-pro، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



