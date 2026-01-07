داخل معرض سامسونج The First Look 2026.. مستقبل الحياة اليومية مع رفقاء الحياة المعززة بالذكاء الاصطناعي

01:10 م

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن رؤيتها المستقبلية للذكاء الاصطناعي تحت شعار "رفيقك في حياة معززة بالذكاء الاصطناعي"، وذلك خلال فعالية "The First Look" التي أُقيمت في قاعة Latour بفندق Wynn بلاس فيغاس. وقدمت سامسونج للزوار جولة تفاعلية استعرضت خلالها كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الرفاهية والراحة في الحياة اليومية ودعم الصحة والسلامة. اضافة اعلان





وقامت غرفة أخبار سامسونج "Samsung Newsroom" باستكشاف المعرض وتسليط الضوء على تجارب الذكاء الاصطناعي من سامسونج في مجالات الترفيه والمنزل والرعاية.



معرض الذكاء الاصطناعي: التقاء الفن بالذكاء



استقبلت منطقة معرض الذكاء الاصطناعي (AI Gallery) الزوار بأعمال فنية أيقونية من الشرق والغرب، شملت لوحة "ليلة النجوم فوق نهر الرون" للفنان فينسنت فان غوخ، إلى جانب مختارات من مجموعة لي كون-هي، التي تبرع بها رئيس مجلس إدارة سامسونج الراحل للمؤسسات العامة، والمتوفرة عبر متجر سامسونج الفني Samsung Art Store، ومن بينها لوحة "الصفاء بعد المطر على جبل إنوانغ" للفنان جيونغ سيون، ولوحة "الشمس والقمر والقمم الخمس" من عهد مملكة جوسون.



منطقة "الرفيق الترفيهي".. تجارب صوتية وسمعية غامرة



برزت منطقة "الرفيق الترفيهي" (Entertainment Companion) كأكبر أقسام المعرض، حيث ضمّت مجموعة واسعة من حلول العرض المرئي ومنتجات الصوت المتقدمة. وشكّل الإطلاق الأول لتلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة من سامسونج، والحائز على جائزة أفضل ابتكار ضمن جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار لعام 2026، محطة بارزة ضمن المعرض.



وسلطت تقنية Vision AI الضوء على تلفزيون Micro RGB، ووضحت كيفية التفاعل معه دون استخدام اليدين. ومن خلال الأوامر الصوتية، تمكّن الزوار من الاطلاع على توقّعات المباريات، والبحث عن وصفات، أو تشغيل الموسيقى، في تجسيد عملي لكيفية عمل التلفزيون كـ"رفيق ترفيهي" حقيقي.



وإلى جانب الابتكار، ركّزت تشكيلة هذا العام على فلسفة تصميم راقية تمزج بين البساطة والأناقة. وشملت أبرز الابتكارات جهازَي Music Studio 5 وMusic Studio 7، وهما مكبرا صوت يعملان عبر شبكة Wi-Fi تم تطويرهما بالتعاون مع المصمم الفرنسي إروان بوروليك؛ ومرآة الجمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Beauty Mirror) التي تقدم تجربة عناية مخصصة؛ وSound Tower المزود بإضاءة مُحسّنة لمتابعة المباريات الرياضية؛ إضافة إلى Transparent Micro LED الذي يعيد ابتكار سحر أسطوانات الفينيل الكلاسيكية ضمن تجربة سمعية-بصرية بتصميم معاصر.





واختتمت التجربة بعرض Spatial Signage، وهو نظام عرض تفاعلي يُحرّك صور الزوار في الوقت الفعلي، جامعاً بين الدقة البصرية ثنائية الأبعاد وعمق التصوير ثلاثي الأبعاد.





منطقة "رفيق الحياة المنزلية".. أعمال منزلية أقل، حرية أكبر





قدّمت منطقة "رفيق الحياة المنزلية" (Home Companion) رؤية تطور أجهزة سامسونج المنزلية، التي تهدف إلى تقليل الأعمال المنزلية إلى أدنى حد لتعزيز الراحة.



عند مدخل المنطقة، تم عرض ثلاثة من الأجهزة المنزلية الذكية الرائدة من سامسونج، Bespoke AI Refrigerator Family Hub بقياس 32 بوصة، وBespoke AI Laundry Combo، وBespoke AI Jet Bot Combo، لتوضيح كيفية تكامل الكاميرات والشاشات والتفاعل الصوتي لدعم الحياة اليومية، في إطار تجربة "رفيق الحياة المنزلية" المتكاملة.



سلّطت الأجهزة المنزلية الضوء على إدارة أذكى للطعام باستخدام تقنية AI Vision، والتحكم دون استخدام اليدين عبر التعرف الصوتي، مقدمةً حرية أكبر في المطبخ.



كما جذبت حزمة المطبخ المخصصة لأمريكا الشمالية، والتي عُرضت للجمهور للمرة الأولى في المعرض، اهتمام الزوار.



وأظهر المعرض أن المنزل الذكي الذي يقلل الأعمال المنزلية أصبح في متناول اليد، مسلطاً الضوء على تعزيز الاتصال بين الغسالات والمجففات وأنظمة العناية بالملابس، إلى جانب التطورات في قدرات الذكاء الاصطناعي لروبوتات التنظيف.



منطقة "رفيق الرعاية".. حياة يومية أكثر أماناً وصحة





وفي منطقة رفيق الرعاية (Care Companion)، اكتشف الزوار كيف تعمل أحدث أشكال أجهزة Galaxy، بما في ذلك Galaxy Z TriFold الجديد، على ربط الهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء مع الأجهزة المنزلية لتكون مركزاً متكاملاً للحياة الذكية.



وأظهرت هذه المنطقة كيف يواصل Samsung Health تحسين بيئات النوم من خلال التحكم في المكيفات، وأجهزة تنقية الهواء، والإضاءة وأجهزة الاستشعار. كما تم عرض برنامج تدريب صحة الدماغ للمستخدمين المهتمين بالصحة المعرفية. وتشمل مزايا المنصة الصحية أيضاً تحليل مؤشرات الصحة عبر الأجهزة المتصلة للمساعدة في التعرف على علامات محتملة للحالات المزمنة، إلى جانب تقديم إرشادات حول التمارين والنوم، وتوصيات بالوصفات الغذائية بناءً على محتويات الثلاجة المتصلة.





كما سلطت سامسونج الضوء على نهجها في الرعاية من خلال نظام رعاية الحيوانات الأليفة الذي يساعد في تحديد المشكلات الصحية المحتملة لدى الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى خدمات العناية المنزلية مثل SmartThings Safe، التي يمكنها طلب المساعدة الطارئة في الحالات الحرجة.





وقال ماكسنس فلوري، صانع محتوى رقمي من لوس أنجلوس: "ما أدهشني هو مدى ترابط كل شيء. أظهر المعرض بوضوح كيف يتوسع النظام البيئي والأثر الذي يحدثه."





وقالت لوسي هيدجز، مقدمة برنامج The Travel Show على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) من المملكة المتحدة: "لم تخيّب سامسونج توقعاتنا. أكثر ما أعجبني هو كيف يندمج الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي في الحياة اليومية، والدور الذي تلعبه هذه المنتجات المتصلة في جعل حياة المستخدمين أسهل وأكثر راحة."



وقدّم معرض The First Look هذا العام مجموعة من منتجات وتجارب الذكاء الاصطناعي أوسع وأكثر تطوراً من أي وقت مضى. وتُظهر رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي، باعتباره رفيقاً موثوقاً في الحياة اليومية، مستقبلاً واعداً مليئاً بالابتكارات التي نتطلع لرؤيتها في السنوات القادمة.

