دار الدواء تحصل على ترخيص مقرها الإقليمي في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار عن حصولها على ترخيص مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان

تأتي هذه الخطوة كمرحلة جديدة في جهود الشركة لتعزيز حضورها في المملكة والمنطقة، وتمثل بذلك نقلة نوعية في مسيرتها المكللة بالنجاحات.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة /الدكتور خالد حرب أن إنشاء هذا المركز الرئيسي للعمليات، إلى جانب المراكز القائمة في الأردن والجزائر، يعتبر خطوة استراتيجية مهمة في تاريخ الشركة وأن هذه الخطوة تعتبر تعزيز اًلقدرة دار الدواء على خدمة المرضى والمجتمع الطبي في المنطقة، والمساهمة في مسيرة التحول لقطاع الرعاية الصحية وفقاً لرؤية المملكة 2030.



وكشركة دوائيةتمتلك مصانع في كل من الأردن والجزائر، تتبنى دار الدواء نهجاً يركز على تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الدوائية عالية الجودة. وتسوق الشركة منتجاتها في أكثر من 40 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث يعمل أكثر من 900 موظف لخدمة المرضى وتلبية احتياجات المجتمع الطبي.

تعد دار الدواء من الرواد على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الصناعات الدوائية. ومع وجود يمتد لأكثر من 45 عاماً، تحظى دار الدواء بثقة المرضى ومنسوبي القطاع الصحي وتتميز بسمعة متفردة فيما يتعلق بالجودة.