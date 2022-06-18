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السبت، 18-06-2022 09:14 م

دالاس تفتتح فرعها بحلته الجديدة في شارع المدينة الطبية - صور و فيديو

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الوكيل الاخباري - تحت رعاية معالي وزير النقل الاسبق الدكتور خالد سيف افتتحت دالاس للسياحة والسفر ، مساء السبت ، فرعها بحلته الجديدة في شارع المدينة الطبية ( بجانب شركة زين ) . 

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وقال الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة دالاس للسياحة والسفر أمجد المسلماني إن النجاح الذي وصلت إليه الشركة هو من خلال الانتشار الواسع وتواجدنا في أنحاء العاصمة وأيضا من خلال ثقة المجتمع المحلي بالشركة .

واشار ان الفرع تم تزويده بأحدث الديكورات وبما يعكس سياسات وإجراءات الشركة في سهولة تقديم الخدمات وراحة الزبائن ، بالإضافة إلى تميز هذا الفرع الجديد بتصاميم عصرية ولمسة جمالية.

 




















 




 

 


 

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