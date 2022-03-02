دربكو توقّع اتفاقية لتوريد وتركيب أنظمة أوتوماتيكية لتنظيف الألواح الشمسية مع العملاق الصناعية

الوكيل الاخباري - وقّعت شركة دربكو “Darb Co.” الريادية لحلول تنظيف أنظمة الطاقة الشمسية اتفاقية لتوريد وتركيب أنظمة تنظيف أوتوماتيكية (روبوت) للألواح الشمسية مع مجموعة العملاق الصناعية.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية عن شركة دربكو “Darb Co.” مديرها العام المهندس منذر فاضل، وعن مجموعة العملاق الصناعية نائب المدير العام المهندس محمد الصمادي.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة دربكو “Darb Co.”

بتزويد مجموعة مصانع العملاق بأنظمة أوتوماتيكية - روبوتات عالية الجودة وبأعلى المقاييس العالمية لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مباني مصانعها، لتحسين ورفع إنتاجية وكفاءة الأنظمة لديهم، حيث يعد النظام الشمسي لمجموعة مصانع العملاق واحدة من أكبر أنظمة الطاقة الشمسية فوق الأسطح ((Solar Rooftop في الشرق الأوسط.



يذكر أن مجموعة العملاق الصناعية يعملون بجهد وإتقان في 7 مصانع صديقة للبيئة تعمل بطاقة مستمدة من أضخم مشروع في الأردن لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. كما تمتلك المجموعة غابة خاصة للتخضير وزيادة الأثر البيئي الإيجابي مزروعة بأكثر من 22 ألف شجرة باولونيا.



وتعد شركة دربكو “Darb Co.” أول شركة أردنية ريادية في الشرق الأوسط تقدّم حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ومتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير روبوتات لتنظيف ألواح الطاقة، كما أنها حاصلة على تقارير أمان معتمدة، حيث تعمل على تصنيع روبوتات أوتوماتيكية لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية، لحل مشكلة تراكم الغبار فوق ألواح الطاقة الشمسية والتي تؤدي إلى نزول كفاءتها بنسبة قد تصل الى60%، كما يعمل هذا النظام على تقليل كمية المياه المستخدمة في عملية التنظيف مع الحفاظ على سلامة الألواح بكفاءة تنظيف عالية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لأنظمة الطاقة الشمسية.



يُذكر بأن دربكو “Darb Co.” كانت قد انضمت مؤخراً إلى قائمة الشركات الناشئة الريادية التي تدعمها شركة زين من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، حيث جاء هذا الدعم المقدم من زين لتمكين شركة دربكو من الحصول على شهادات فنية معتمدة من ضمنها شهادة الجودة العالمية "الأيزو" لتتمكن من ممارسة أعمالها بشكل رسمي كشركة معتمدة دولياً، ولتطوير الشركة وتمكينها من توسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية والمجاورة.



