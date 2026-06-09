دعمًا للنشامى .. الملكية الأردنية تزيّن طائراتها بصور المنتخب

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني للشركة في الترويج للإنجازات الأردنية عالميًا، مشيرًا إلى أن الطائرات المزينة بصور النشامى ستحمل رسالة فخر من الأردن إلى مختلف الوجهات التي تخدمها الشركة حول العالم.
وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية أطلقت هوية بصرية موحدة للحملة تم تطبيقها على الأوشحة الخاصة بالمشجعين، وبطاقات الصعود إلى الطائرة، وحافلات نقل المسافرين داخل المطار، وحقائب مستلزمات السفر، بما يعزز حضور النشامى في مختلف نقاط التواصل مع المسافرين.
وأكد أن الشركة ستسخر شبكة وجهاتها العالمية للترويج لهذا الإنجاز، بما في ذلك خمس وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها خط عمّان – دالاس الذي افتتحته الملكية الأردنية مؤخرًا بواقع ست رحلات أسبوعيًا، ما يتيح نقل قصة نجاح النشامى والتعريف بالأردن أمام ملايين المسافرين حول العالم.
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