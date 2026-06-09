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دعمًا للنشامى .. الملكية الأردنية تزيّن طائراتها بصور المنتخب

الملكية الأردنية تزيّن طائراتها بصور المنتخب
الملكية الأردنية تزيّن طائراتها بصور المنتخب
الثلاثاء، 09-06-2026 03:39 م

الوكيل الإخباري-   9-6-2026 ،عمان أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، تزامنًا مع مشاركتهم في كأس العالم 2026، في خطوة تعكس دعم الناقل الوطني لهذا الإنجاز التاريخي.

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وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني للشركة في الترويج للإنجازات الأردنية عالميًا، مشيرًا إلى أن الطائرات المزينة بصور النشامى ستحمل رسالة فخر من الأردن إلى مختلف الوجهات التي تخدمها الشركة حول العالم.


وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية أطلقت هوية بصرية موحدة للحملة تم تطبيقها على الأوشحة الخاصة بالمشجعين، وبطاقات الصعود إلى الطائرة، وحافلات نقل المسافرين داخل المطار، وحقائب مستلزمات السفر، بما يعزز حضور النشامى في مختلف نقاط التواصل مع المسافرين.


وأكد أن الشركة ستسخر شبكة وجهاتها العالمية للترويج لهذا الإنجاز، بما في ذلك خمس وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها خط عمّان – دالاس الذي افتتحته الملكية الأردنية مؤخرًا بواقع ست رحلات أسبوعيًا، ما يتيح نقل قصة نجاح النشامى والتعريف بالأردن أمام ملايين المسافرين حول العالم.

gnews

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