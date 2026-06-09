دعمًا للنشامى .. الملكية الأردنية تزيّن طائراتها بصور المنتخب

الوكيل الإخباري- 9-6-2026 ،عمان أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، تزامنًا مع مشاركتهم في كأس العالم 2026، في خطوة تعكس دعم الناقل الوطني لهذا الإنجاز التاريخي.

اضافة اعلان



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني للشركة في الترويج للإنجازات الأردنية عالميًا، مشيرًا إلى أن الطائرات المزينة بصور النشامى ستحمل رسالة فخر من الأردن إلى مختلف الوجهات التي تخدمها الشركة حول العالم.



وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية أطلقت هوية بصرية موحدة للحملة تم تطبيقها على الأوشحة الخاصة بالمشجعين، وبطاقات الصعود إلى الطائرة، وحافلات نقل المسافرين داخل المطار، وحقائب مستلزمات السفر، بما يعزز حضور النشامى في مختلف نقاط التواصل مع المسافرين.