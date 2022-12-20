دعم شفافية بيانات المستخدمين بفضل أحدث لوحة تحكم لضمان الأمن والخصوصية من Galaxy

الوكيل الإخباري -في ظل الربط المتزايد مع الشبكة في الوقت الراهن، تدخل البيانات في كل ما نقوم به تقريباً، وتؤثر على طريقة البحث والتسوق والظهور عبر الإنترنت، كما تؤثر على طريقة عمل أجهزتنا. وأصبح الناس أكثر وعياً بالحاجة إلى حماية معلوماتهم الشخصية، إذ يرون فيها أيضاً سلعة قيّمة يمكن استخدامها لتحسين تجاربهم عبر الإنترنت. وأظهرت الأبحاث التي أجريت حديثاً أن أكثر من نصف المستهلكين العالميين (53%) يعتقدون أن تبادل البيانات مهم جداً حتى يعمل المجتمع بسلاسة. ويعرب ما يقرب من (47%) عن سعادتهم بمشاركة البيانات مع الشركات إذا كان الهدف من ذلك الحصول منها على فائدة واضحة.

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وبالتماشي مع هذا الواقع، يمكن لمستخدمي سامسونج Galaxy تحديد الجهات والأشخاص الذين يمكنهم رؤية بياناتهم وكيفية استخدامها. وكجزء من التحديث الأخير الذي تم إدخاله إلى لوحة One UI 5، فقد تمت ترقية لوحة معلومات الأمان والخصوصية على أجهزة Galaxy لتسهيل إدارة أمن البيانات.



وفي هذا الإطار، تم دمج قوائم حماية الأمن والمعلومات الشخصية لعرض المعلومات المهددة بالخطر على المستخدمين. وتعد اللوحة مكاناً مناسباً لإظهار حالة الأمان للعناصر المحددة، وتتيح للمستخدمين تغيير الإعدادات بسرعة، كما تساعدهم على إدارة المخاطر بسلاسة أكبر. أما بالنسبة إلى العناصر التي قد يكون لها أكبر تأثير على السلامة الرقمية،بما في ذلك قفل الشاشة، والحسابات، والبحث عبر منصةSmartThings، وأمان التطبيقات والتحديثات، فقد بات من الامكانالوصول إليها الآن بشكل فوري في الجزء العلوي من اللوحة، مع ظهور التنبيهات البديهية باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، إلى جانب عرض المشكلات بسرعة فائقة، وتقديم مؤشرات واضحة في حالة وجود مشكلات تتعلق بالأمن. ويتضمن الجانب الذي خضع للترقية طلبات محددة لاتخاذ إجراءات فورية، مثل الأذونات التي تجعل القرارات ذات الصلة بالبيانات أكثر شفافية.



[طالع الفيديو: https://www.youtube.com/watch؟v=kZKK80urUZc]

