الإثنين 2026-07-13 01:10 م

دعوة إلى فعالية Galaxy Unpacked في تموز 2026: انطلاقة حقبة جديدة

دعوة إلى فعالية Galaxy Unpacked في تموز 2026: انطلاقة حقبة جديدة
دعوة إلى فعالية Galaxy Unpacked في تموز 2026: انطلاقة حقبة جديدة
الإثنين، 13-07-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري-   تستضيف شركة سامسونج للإلكترونيات فعالية Galaxy Unpacked يوم 22 تموز في العاصمة البريطانية لندن، المدينة التي تمضي قدماً في رسم ملامح التوجهات الجديدة وقيادة مسارات التطور حول العالم. 

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انضموا إلينا لنكشف الستار عن أحدث الإضافات إلى مجموعة أجهزة جلاكسي، التي رسخت مكانتها معياراً غير مسبوق لفئة الأجهزة القابلة للطي. يستعد الجيل الجديد من أجهزة جلاكسي، حيث تجتمع القدرات الذكية بخطوط التصميم المبتكرة، لتقديم تجارب أكثر تخصيصاً وقدرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين، بما يرسي معياراً جديداً في عصر الذكاء الاصطناعي.


وسيُبث الحدث مباشرة على الموقع الإلكتروني Samsung.com، وغرفة أخبار سامسونج، وقناة سامسونج على يوتيوب، ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الرابعة بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ترقبوا مزيداً من المعلومات والتحديثات حول الفعالية، واحرصوا على التسجيل عبر الرابطsamsung.com/unpacked للاستفادة من المزايا الحصرية، والاطلاع على أحدث الأخبار والمقاطع الترويجية والمستجدات التي تسبق انطلاق فعالية Galaxy Unpacked في تموز 2026.

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