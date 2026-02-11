الأربعاء 2026-02-11 05:02 م

[دعوة] حدث Galaxy Unpacked فبراير 2026: هاتف جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينتقل لمستوى جديد

الأربعاء، 11-02-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري- استعدوا لتجربة أجهزة هواتف مصممة خصيصاً لتمنحكم سلاسة غير مسبوقة و متناغمة مع نمط حياتكم. سلسلة أجهزة جالاكسي أس الجديدة آتية لتسهيل الاحتياجات اليومية، بثقة أكبر و بفضل ميزات Galaxy AI المتقدمة لجميع المستخدمين.

وستستضيف شركة سامسونج للإلكترونيات حدث Galaxy Unpacked هذا العام في سان فرانسيسكو يوم 25 فبراير، لتكشف عن آخر ابتكارات أجهزة جالاكسي، والتي ستمثل فصلاً جديداً في توظيف مزايا الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص والتي تواكب مختلف احتياجات المستخدمين.


وسيتم بث الحدث مباشرة على: Samsung.com وSamsung Newsroom وSamsung’s YouTube channel، اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، و1:00 ظهراً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، و6:00 مساء بتوقيت جرينيتش، 7:00 مساء بتوقيت وسط أوروبا.


سجلوا الآن لحضور الحدث عبر الرابط: samsung.com/unpacked، والتعرّف على أحدث ابتكارات سامسونج في عالم الهواتف في المشاهد الحصرية ومقاطع الفيديو وغيرها من المزايا الحصرية قبل حدث Galaxy Unpacked 2026.

 
 


