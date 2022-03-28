دعوة لحضور فعالية سامسونج الجديدة: Unbox & Discover 2022

الوكيل الاخباري -
بفضل مجموعة الأجهزة المبتكرة من حولنا، تتغير
حياتنا يوماً بعد يوم. ونظراً لإدراكها أن منتجاتها تلعب دوراً رئيسياً في هذا
التطور، تعمل سامسونج إلكترونيكس دائماً على تطوير منتجات ذات مستوى جودة وأداء
عاليين،وقادرة على تحسين حياة المستخدمين.اضافة اعلان
وتستعد سامسونج للكشف عن كيفية تعيين رؤيتها لأحدث
تلفزيوناتها الذكية Neo QLED 8K، لإعادة تعريف دور الشاشة وإضفاء سهولة استخدام لا مثيل لها على
الحياة اليومية لمستخدميها، من خلال توفير أقصى درجات الراحة والاتصال السلس.
وتدعوكم سامسونج لزيارة قناة سامسونج على "يوتيوب
"
وغرفةأخبار سامسونج الشرق الأوسط
لمتابعة فعالية Unbox &Discover
2022،
التي سيتم بثها مباشرة يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر آذار الحالي، بدءاً من
الساعة 5مساءً بتوقيت عمّان،الأردن، لمعرفةالمزيد عن مستقبل تجربة الشاشة في عام 2022.