دعوة لحضور فعالية سامسونج Bespoke Home 2022

الوكيل الإخباري - انطلاقاً من حرصها على تمكين المستهلكين وزبائنها من اكتشاف كل ما هو جديد لديها من الأجهزة المنزلية الرقمية، تدعو سامسونج للأجهزة الرقمية ليكونواً جزءاً من فعالية Bespoke Home 2022، حيث سيكون بإمكانهم متابعتها والاطلاع على ما سيتم عرضه خلالها من أحدث منتجات وخدمات سامسونج المصممة حسب الطلب، والتي تم ابتكارها لتزويد المستخدمين بحلول منزلية مبتكرة تتوافق مع توقعاتهم وأنماط حياتهم اليومية واحتياجاتهم المتغيرة.

اضافة اعلان



هذا ويمكن للمهتمين مشاهدة البث المباشر العالمي لهذه الفعالية من خلال غرفة أخبار سامسونج و https://www.samsung.com/sec/، وقناة سامسونج على اليوتيوب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 حزيران 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت عمّان، الأردن.